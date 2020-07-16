Обнаружен характерный признак тяжелой формы коронавируса

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16.07.2020, 20:16, Новости дня

Ученые из Франции обнаружили характерный признак у пациентов с осложнениями, вызванными коронавирусом, результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи изучили данные 50 пациентов с разными симптомами заболевания: от легкого кашля до дыхательной недостаточности, из-за которой они попадали на ИВЛ. Ученые установили, что у всех людей с тяжелой формой COVID-19 обнаружился дефицит интерферона и усиленное воспаление, передает РИА «Новости».

У пациентов с тяжелой формой коронавируса проявлялась нехватка интерферона типа I, выделяемого организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет прогрессирование коронавирусной инфекции.

Исследователи пришли к выводу, что интерферон играет решающую роль в выздоровлении больных.

Ранее директор центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусом в тяжелой форме можно не вакцинироваться, у них хорошие защитные титры антител.





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