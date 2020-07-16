 

Кравчук сказал, что может расшатать «мощь» Украины

16.07.2020, 20:16, Новости дня

Первый президент Украины Леонид Кравчук в ходе выступления в Раде заявил, что расшатать «мощь» страны может противостояние центра и регионов.

«Мы не можем мириться с тем, что в обществе назревает противостояние центра и регионов – региональной элитой. Поверьте, это опасная тенденция. Она может расшатать мощь нашей страны. К тем, кто это делает, у меня просьба: сначала посоветуйтесь с народом, измените конституцию: хочет народ федерацию или унитарное государство. В унитарном государстве это недопустимо», – цитирует Кравчкука «Страна.ua».

Он добавил, что внешнее вмешательство в дела страны недопустимо, и все равно о ком речь – о Западе или о Востоке. «Я обращаюсь ко всем: прекратите расшатывать ситуацию в стране», – призвал Кравчук.

Первый президент Украины также напомнил, что декларацию о суверенитете страны предложил член КПСС.

Ранее МИД РФ опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине, в котором фиксируются системные нарушения прав и свобод человека.

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Дети становятся символами беспорядков в США

13.05 / Сорок лет тюрьмы за мертвого жучка: ростовский зоолог попал в неприятную историю на Шри-Ланке

22.06 / В РФ упростили порядок предоставления госуслуг

30.06 / В США флакон препарата для лечения COVID-19 будет стоить от $390

01.07 / Команда ледокола “Арктика” проголосует по поправкам в Конституцию прямо в море

25.05 / wPolityce – Ливия может стать зоной геополитического разлома

30.05 / Le Figaro – на карантине французы вспомнили об огороде, ремонте и местных производителях

04.06 / Арахамия объяснил причину планируемой замены Пристайко

04.06 / Пушков оценил испуг поляков за свое будущее на фоне погромов в США

24.05 / При пожаре в Петербурге погиб участник группы Bad Balance

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска