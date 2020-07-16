В Грузии возмущены заявлением российского МИДа

16.07.2020, 20:05, Новости дня

В Тбилиси критикуют заявление российского МИДа от 15 июля, в котором Москва обвиняет Грузию и Соединенные Штаты в «провокационных действиях и комментариях». Грузинская оппозиция и парламентское большинство назвали это заявление циничным и возмутительным.

Комментарий МИДа РФ последовал после заявлений Тбилиси, а также Госдепа и посольства США в Грузии в связи с ранением и похищением российскими пограничниками 33-летнего жителя грузинского села Зазы Гахеладзе, который 11 июля вместе с другом пошел собирать грибы в лесу около разделительной линии.

В ответном заявлении в Москве отметили, что со стороны граждан Грузии в последнее время участились инциденты, связанные с «незаконным пересечением границы». Среди нарушителей указан и Заза Гахеладзе, которой по российской версии, первым открыл огонь по российским военнослужащим и был ранен ответными выстрелами. В МИДе РФ подчеркивают, что задержанный Гахеладзе, который в настоящее время проходит лечение в цхинвальской больнице, в своих показаниях «признал факт сознательного и целенаправленного пересечения им государственной границы Южной Осетии».

«Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других», – заявляют в Москве.

МИД РФ о США

Одновременно российское внешнеполитическое ведомство ставит под сомнение роль США в Женевских дискуссиях, созванных после российско-грузинской войны 2008 года для решения территориальных конфликтов в Грузии.

«Отдельно хотели бы отметить провокационные комментарии Госдепартамента и Посольства США в Тбилиси, которые в уже ставшей традиционной для американцев манере, не разобравшись в сути происходящего, выгораживают своих грузинских подопечных и возлагают всю вину на Москву и Цхинвал. Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника Женевских дискуссий», – сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства. Напомним, ранее посольство США и Госдеп осудили обстрел и задержание грузинского гражданина подконтрольными России силами и призывали Москву к его немедленному освобождению.

Реакция официального Тбилиси

Лидер парламентского большинства Гия Вольский обратил внимание на «изменение» в риторике Москвы. В частности, по его словам, если раньше Россия рассматривала случаи задержания граждан за пересечение так называемой «границы» в зонах конфликта как бытовые, то теперь налицо «попытка предать таким фактам важное политическое значение».

По словам председателя парламентского комитета по внешним связям Ираклия Берая, заявление российского МИДа является «провокационным» и «содержащим серьезную угрозу региональной безопасности».

В свою очередь глава грузинского МИДа Давид Залкалиани считает, что причиной раздражения Москвы является дипломатическая активность грузинских властей, в результате которой произошла мобилизация международного сообщества по поводу дела Зазы Гахеладзе.

«В результате России приходится оправдываться и в данном заявлении российского МИДа налицо это раздражение, агрессивный тон и попытка перенести фокус на другое направление. Они в определенном смысле стараются дистанцироваться, что они всегда делают в Женевском формате, утверждая, что Россия не является стороной конфликта. Данное циничное заявление, которое категорически неприемлемо для нас, именно это и демонстрирует», – заявил 16 июля министр иностранных дел Грузии.

Оценки оппозиции

В то же время в оппозиции убеждены, что вызывающие заявления Москвы спровоцированы нерешительностью нынешнего руководства Грузии.

В партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» считают, что комментарии США, Украины и других партнеров Грузии в связи с происходящим у линии оккупации гораздо более резкие, чем реакция руководства Грузии. Именно этим объясняют оппозиционеры то, что в заявлении МИДа РФ по Грузии целый абзац посвящён Соединенным Штатам.

«Это заявление обнаглевшего российского руководства, которое не желает терпеть даже малейшей критики со стороны грузинских властей… Если грузинское руководство не займет принципиальную позицию… и не будет требовать введение санкций для России из-за вопроса Грузии, то Москва всегда посмеет устраивать провокации, похищать людей, передвигать линию оккупации и пренебрегать грузинскими властями», – заявил один из лидеров «ЕНД» Роман Гоциридзе.

Комментарий Омбудсмена

Одновременно Омбудсмен Грузии Нино Ломджария обратила внимание на ту часть заявления российского МИДа, в которой говорится о задержании Зазы Гахеладзе. По словам Омбудсмена, налицо попытка приписать делу Гахеладзе отягчающие обстоятельства. В частности в заявлении МИДа РФ говорится, что Гахеладзе, «одетый в камуфляжную форму и вооруженный полуавтоматическим ружьем», углубился на 300 м вглубь за линию оккупации и затем, столкнувшись с российским пограничным нарядом, якобы «произвел около 10 выстрелов в российских военнослужащих».

Омбудсмен считает, что грузинская сторона должна немедленно ответить на это обвинение и указать, насколько было возможным осуществить столько выстрелов из зарегистрированного на имя Гахеладзе оружия.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на данных территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.