Во Флориде зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

16.07.2020, 20:05, Новости дня

Власти Флориды сообщили в четверг о рекордном суточном показателе смертности от коронавируса и втором по величине суточном приросте новых случаев заражения.

В четверг Флорида, оказавшаяся в эпицентре новой вспышки COVID-19, объявила о 13 965 новых случаях заражения. По данным департамента здравоохранения штата, общее количество заболевших в штате превысило 315 775.

Количество смертей от COVID-19 во Флориде за сутки выросло на 156, превысив прошлый суточный рекорд, зафиксированный 12 июля: тогда за день умерли 133 человека. Всего в штате зарегистрировано 4 782 смертей от коронавируса.

По данным властей штата, количество госпитализированных пациентов с COVID-19 также достигло рекордного уровня: в настоящее время в больницах находятся 8 626 человек. За последние сутки в больницу попал 321 пациент.