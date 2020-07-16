Кравчук – Зеленскому: Прошу не забывать, что перед законом все равны
16.07.2020, 20:00, Новости дня
16 июля в Верховной Раде на торжественном заседании, посвященном 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, первый президент страны Леонид Кравчук обратился к присутствовавшему в парламенте главе государства Владимиру Зеленскому.
Об этом передает корреспондент издания “ГОРДОН”.
“Поддерживая воплощение в жизнь фундаментальных, базовых позиций демократии и верховенства права, я очень прошу вас не забывать, что все это действует тогда, когда действует закон, и перед законом все равны”, – сказал Кравчук.
По его словам, “некоторые люди, некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают закон, смотрят на закон, даже часто на Конституцию – как на бумажку, а еще хуже – на тряпку”.
“Это недопустимо, и от вас зависит, чтобы закон торжествовал, а те, кто нарушает закон, – был привлечен к ответственности независимо, кто он был и кто он есть”, – заявил первый президент.
В Раде Кравчука встречали аплодисментами.
В ходе своего выступления первый президент призвал “остановить маховик вражды”.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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