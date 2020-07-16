В Черкассах инсценировали убийство заместителя мэра, вероятный заказчик задержан

16.07.2020, 20:00, Новости дня

Исчезновение заместителя городского головы Черкасс было частью операции по разоблачению злоумышленника, который заказал его убийство. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Ранее сегодня мэр Анатолий Бондаренко рассказал, что его зам Юрий Ботнар с вечера 15 июля не выходит на связь и дома его нет. Облуправление Национальной полиции начало уголовное производство по заявлению родственников чиновника.

В ГБР заявили, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство Ботнара.

“Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства, и заплатил ему задаток. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег в качестве оплаты за преступление задержали его организатора”, – говорится в сообщении бюро.

Задержанному депутату готовятся сообщить о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказе (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua