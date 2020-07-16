 

Иммунолог Лапий: Ученые считают, что основная нагрузка COVID-19 придется на вторую волну. Не хочется, чтобы эти прогнозы осуществились

16.07.2020, 20:00, Новости дня

Прививка от гриппа позволит предупредить чрезмерную нагрузку на систему медицинской помощи во время второй волны эпидемии COVID-19. Об этом в интервью изданию “ГОРДОН” доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

“Все будет зависеть от силы второй волны COVID-19. По прогнозам, ее начало ожидается осенью 2020 года. Можно провести аналогию с “испанкой” 1918 года. Тогда основное количество заболевших и тяжелых случаев было зафиксировано именно во время второй волны эпидемии. Многие ученые считают, что и в случае с COVID-19 основная нагрузка придется на вторую волну. Не хочется, чтобы эти прогнозы осуществились. Но именно после этого этапа мы увидим, сколько людей переболеет и как мы в целом будем получать иммунитет к коронавирусу”, – сказал собеседник.

Он отметил, что осенью нагрузка на больницы начнет расти, потому что будут одновременно поступать пациенты и с коронавирусом, и с гриппом. 

“Надо вакцинироваться [от гриппа], как только вакцина станет доступной. Есть рекомендации ВОЗ и профессиональных медицинских организаций о вакцинации против гриппа. Прививка от гриппа не защищает от COVID-19, но она позволит предупредить чрезмерную нагрузку на систему предоставления медицинской помощи. Потому что больницам придется одновременно принимать пациентов и с коронавирусом, и с гриппом”, – рассказал Лапий.

Иммунолог Лапий: В мире уже дефицит вакцин от гриппа. Если и в Украине вырастет спрос, вакцины может не быть в достаточном количестве. Читайте полную версию интервью.

С начала эпидемии в Украине  COVID-19 диагностировали у 56 455 человек, 28 931 из них уже выздоровели, 1445 – умерли. 

В то же время данные эпидемиологического моделирования распространения COVID-19, разработанного Киевской школой экономики, показывают, что в Украине в реальности около 185 тыс. случаев коронавируса.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 13,55 млн, из них более 7,55 млн вылечились, около 585 тыс. умерли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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