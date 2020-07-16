Вместо Дональда Трампа: Натали Портман, Дженнифер Энистон и другие звезды организовали новый полезный флэшмоб

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16.07.2020, 19:59, Разное

В начале июля стало известно, что в США зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом граждан. За одни лишь сутки 11 июля в стране заразилось 63 тысячи человек, а общее количество заболевших COVID-19 составляет уже свыше 3 миллионов. При этом отношение главы государства Дональда Трампа к этому заболеванию многие СМИ называют наплевательским. Например, президент практически ни разу за все время карантина сам не надел маску или перчатки, которые рекомендуется носить всем в целях безопасности. И лишь недавно сделал выбор в пользу этого аксессуара, когда посещал центр реабилитации военных ветеранов — чтобы затем вновь перестать соблюдать правила.

Наоми Уоттс

По-видимому, поэтому вместо президента за просвещение в сфере здравоохранения решили взяться знаменитости, инициировав в соцсетях эстафету. Новый флешмоб селебрити не связан с забавными или трудно выполнимыми челленджами и не требует особых усилий. Правила очень просты: один человек публикует свое фото или видео в маске с хэштегом #wearadamnmask (“надень чертову маску”) и отмечает своих коллег и друзей, призывая их последовать этому примеру. Не известно, кто именно начал этот флешмоб, но одной из первых этот хэштег использовала Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон

Я понимаю, что маски неудобны и часто нам мешают. Но разве вы не видите, что куда хуже будет, если разорятся бизнесы, люди потеряют работу, а медицинские работники будут полностью истощены. Этот вирус унес столько жизней, потому что мы сделали так мало. Я правда верю в лучшее и знаю, что мы сможем добиться результата, но все равно еще столько людей в нашей стране отказываются прилагать усилия. Они волнуются о том, чтобы их “права не ущемляли”, когда их просто просят надеть маску. Этой рекомендации зачем-то придается политический оттенок, а в этом время гибнут люди… Если вы заботитесь о других, пожалуйста, просто наденьте чертову маску и призовите окружавших сделать также.

— написала актриса в Instagram. Вскоре примеру Дженнифер последовали и ее коллеги. Актриса Наоми Уоттс также попросила ее подписчиков защищать себя и других и передала эстафету Натали Портман, Николь Кидман и другим знаменитостям. На данный момент маски в Instagram уже “надели” Джулианна Мур, Эль Фаннинг, Кристи Терлингтон и другие звезды. И это наверняка лишь начало нового звездного флешмоба.

Джулианна МурЭль ФаннингНатали ПортманСьюзен Сарандон

Мы также напоминаем, что ношение масок носит рекомендательный характер и в России, где по-прежнему каждый день наблюдается прирост зараженных коронавирусом. Берегите себя и своих близко и соблюдайте правила безопасности.

Кристи Терлингтон

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Публикация от Laura Dern (@lauradern)4 Июл 2020 в 3:49 PDT





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