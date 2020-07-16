 

В РФ заявили об отсутствии необходимости «красть» британскую вакцину

16.07.2020, 19:53, Новости дня

У РФ нет необходимость «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки РФ и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью британскому Times Radio.

«Нет нужды «красть» что-либо из Оксфорда, поскольку AstraZeneca уже договорилась с одной из наших портфельных компаний «Р-Фарм» о производстве оксфордских вакцин в России. Поэтому нет необходимости что-либо красть, нет нужды в секретах. Все уже передано «Р-Фарм», которая будет производить вакцину AstraZeneca в РФ с использованием всех технологий и ноу-хау», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».

Ранее национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.





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