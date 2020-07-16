 

Певица Ольга Орлова раскрыла причину развода

16.07.2020, 19:53, Новости дня

Певица и телеведущая Ольга Орлова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» назвала причину развода с бизнесменом Александром Кармановым в 2004 году после четырех лет брака.

По словам певицы, она привыкла переживать все проблемы у себя внутри и не «грузила» мужа своими переживаниями. Беременность Орлова перенесла трудно – все девять месяцев ее мучил токсикоз.

«В какой-то момент мы поняли, что карьерой занимаемся больше, чем личной жизнью. Мы прожили несколько прекрасных лет, мы растим и воспитываем нашего общего сына. Он сыграл огромную роль в моей жизни, – передает ее слова «Вечерняя Москва».

По словам Орловой, с бывшим мужем они остаются друзьями. В браке с Кармановым у певицы родился сын Артем.

Ранее СМИ сообщили, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков расстались после шести лет брака. Исхаков подтвердил, что они с женой больше не живут вместе.





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