 

Австрия отвергла планы США наложить санкции на «Северный поток – 2»

16.07.2020, 19:53, Новости дня

Власти Австрии отвергают намерения США ввести санкции против проекта «Северный поток – 2», сообщил МИД республики.

«Австрия категорически отвергает планы США ввести экстерриториальные санкции для предотвращения строительства «Северного потока – 2». Мы полагаемся на прямой диалог между партнерами, а не на односторонние меры», – передает заявление австрийского внешнеполитического ведомства  ТАСС.

В среду госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

В свою очередь в Кремле заявили, что угрозы Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе.

Стоит отметить, что Вашингтон на данный момент не собирается вводить санкции против компаний, которые строят «Северный поток – 2» и вторую ветку «Турецкого потока». Госдепартамент США объяснил, что введет эти санкции в случае, если сочтет это целесообразным.





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