Что произошло за ночь 16 июля

Большинство задержанных на столичной акции против поправок в Конституцию к утру отпустили из отделений. Всего в автозаках оказались 147 человек (по данным МВД — 132), в изоляторах до суда решили оставить двух активисток, остальные покинули отделения поздно ночью. В несколько ОВД долгое время не пускали адвокатов и членов ОНК, а также не разрешали делать передачи.
Хакеры взломали твиттеры американских знаменитостей, крупнейших компаний и криптобирж. Там разместили просьбы перевести им тысячу долларов в биткоинах; переводы обещали удвоить, объясняя это «помощью пострадавшим от COVID-19». Пострадали Apple, Uber, предприниматели Джефф Безос, Билл Гейтс и Илон Маск, рэпер Кани Вест и его жена Ким Кардашьян, экс-президент Барак Обама и другие. За время, пока ошибку устраняли, на адреса хакеров поступило более 100 тысяч долларов.
США ввели санкции против трех человек и пяти компаний, связанных с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным. Туда попали компания, добывающая золото в Судане (где замечали намеников связанной с олигархом «ЧВК Вагнера») и возглавлявший ее бывший комиссар «Наших» Михаил Потепкин, а также гонконгские фирмы, от которых структуры олигарха, согласно журналистским расследованиям, получали торговые кредиты.
Власти Беларуси арестовали 3 миллиона евро на счету жены российского замминистра финансов Андрея Круглова по делу «Белгазпромбанка». Как объявили в эфире ТВ чиновники Комитета госконтроля, вместе с мужем ей предложили в банке уникальные условия для вклада, которые нигде не рекламировались. Ведомство также считает, что банк помогал отмывать деньги подрядчикам «Газпрома» (через него прошло более 2 млрд долларов, они возвращались в Россию или шли в офшоры, в том числе из «Панамского досье», утверждали в КГК).