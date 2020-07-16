Что произошло за ночь 16 июля

Коротко.

Большинство задержанных на столичной акции против поправок в Конституцию к утру отпустили из отделений. Всего в автозаках оказались 147 человек (по данным МВД — 132), в изоляторах до суда решили оставить двух активисток, остальные покинули отделения поздно ночью. В несколько ОВД долгое время не пускали адвокатов и членов ОНК, а также не разрешали делать передачи.