Мнение: Пока в России запутинские нищие рабы жрут с лопаты, в США – люди живут нормально!

16.07.2020, 19:40, Разное

Не могу не поделиться прекрасным. Имел сегодня разговор с известным в моем блоге персонажем – моим другом Сашей Жанковым. Как бы, он нормальный, пока дело не доходит до Навального, Путина и хорошей жизни. Даже сейчас, с учетом происходящего.

Недавно, когда я ему послал новость, что Навальный купил себе тачку за 4 мульта и вообще поехал в отпуск, а Саша ему донатил, правда сейчас имеет кучу проблем, кредитов и желчи – мне было ответом: а сколько стоят зато часы Пескова? Традиционно, да? Саша донатил Навальному, Навальный Сашу повертел и вертит, как захочет – а виноват Песков.

Про Путина, это уже ближе к сегодняшнему разговору. У нас, вы может не в курсе – тут маразм. Там Байдена, это Саша не знал, геополитик, стратег (бгг) к журналистам не пускают, чтобы не пугать – правда и тут же у него официальный рейтинг растет. Трампу – 70 с плюсом, Байдену почти 80 – а у нас маразм и Путин. Потому что он 20 лет у власти. А то, что идет речь уже о том, как Обама и другие воровали на Украине – так это не важно. Ведь Африка-то у нас – не говорите шароварникам, ага.

И, конечно, пошел разговор про нашу бедность.

Говорю – Саша, кто эти нищие, кто пробки каждый день мне на улицах создает? Они ездят на "ведрах" для нищих и в кредит!

Говорю – Саша, машины-то новые из салонов. Так это новые для стран третьего мира!

Говорю – Саша, а эконом-класса в США не бывает? Это уж не говоря о том, что можете завтра подсчитать, сколько новых кросоверов в пробке увидите, ага. И ответ – а ты знаешь? Я говорю – нет, не знаю, какие там в США форды-фокусы. Правда, знаю, что в том же "ржавом поясе" нихрена тачки не новые и по статистике мы давно со Штатами в плане продолжительности использования авто, сколько помню, сравнялись или почти сравнялись. Но, как вы поняли – наши оппы правда считают, что там все гоняют на кадилаках и Теслах.

Впрочем, дальше.

Говорю – Саша, а у нас жилье строят, ты сам в Новосибе хатку дорогую купил. Кстати, вторую. Не говоря про домик в деревне. Кстати, второй. Ответ: а это клоповники! Ну, 550 000 бомжей – и это пока, ипотечный кризис 2.0 только начинается – жалко с Сашей не знакомы.

А дальше был вопрос. Саша, говорю, так в чем счастье-то? Он говорит – в деньгах, которых у "россиянцев" нет! Говорю, Саша – так и в США нет, там одни долги и лютые! Ответ: так зато они МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ! Еще раз – у нас богатым считается человек с деньгами, на крайний случай без кредитов, а по креаклом – в США тот, кто набрал мульт долларов в долг – богач.

И вот посмотрел я в очередной раз ролик про негров, которые крушат сейчас США – думаю, присылать не присылать Жанкову. Ведь мы и об этом говорили, на что мне сказали, что мало ли кто там из ПОЛУМИЛЛИАРДА жителей США – что делает.

Говорю – откуда полъярда-то взялось? 350 млн было? А это, говорит Саша – один хрен, ведь цифры-то почти одинаковые! Как говорится, чтобы Саша, тебе так зарплату платили и долги отдавали, ссылку-то я тебе пошлю на этот пост. Кстати, чтобы штрафы тебе также начисляли, я это сразу тебе сказал – только в большую сторону. А долги возвращали – в меньшую.

Но, фантастика, конечно, в другом. Люди реально живут в придуманном мире, где США до сих пор это рай. Был бы это не мой друг – я бы ему билет в один конец купил, ей богу. Только ведь зараза не поедет. Потому что тут можно воровать, а там уже и белым быть скоро будет плохо.

Как думаете – это хотя бы электричеством лечится?

Счастья вам.