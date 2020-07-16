 

Новый смартфон HTC Wildfire E2 получит 4 ГБ ОЗУ

16.07.2020, 19:35, Новости дня

В базе данных Google Play Console опубликовали некоторые подробности о предстоящем смартфоне под названием HTC Wildfire E2.

Аппарат все еще не анонсирован, однако уже известны параметры производительности устройства. В частности, «сердцем» модели выступает мощный восьмиядерный чип MediaTek Helio P22 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Размер постоянной памяти гаджета достигает 64 гигабайт. Аппарат оснастили увеличенным дисплеем на 6,2 дюйма с высоким разрешением. В верхней части экрана размещен компактный вырез для передней камеры.

Характеристики обоих модулей камер пока удерживаются в тайне. Более того, производителем предусмотрена из коробка современная оболочка Android 10. Представители бренда пока умалчивают подробности о дате выхода нового смартфона в продажу.





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