Смартфон Samsung Galaxy M01s с процессором MediaTek Helio P22 оценен в $130

16.07.2020, 19:35, Новости дня

Южнокорейский бренд Samsung официально представил новый недорогой смартфон Samsung Galaxy M01s.

Аппарат получил мощный восьмиядерный чип MediaTek Helio P22, а также видеоадаптер IMG PowerVR GE8320. Размер оперативной памяти модели достигает 3 гигабайт, а постоянной памяти 32 гигабайта. Также новинка получила поддержку дополнительной карты до 512 гигабайт. О габаритах нового смартфона свидетельствует 6,2-дюймовый дисплей, который имеет разрешение 1520 на 720 пикселей.

Кроме того, в экране применили одинарный модуль камеры на 8 мегапикселей. На тыльной стороне разместилась сдвоенная камера на 13+2 мегапикселя. Новинка функционирует на ОС Android 9.0 и поддерживает одновременно две сим-карты. Стоимость аппарата составляет 130 долларов.