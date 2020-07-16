Компания Honor представила новые планшеты Honor 6 и Honor X6

16.07.2020, 19:35, Новости дня

Компания Honor анонсировала новый планшет Honor Tablet 6, который поступит в продажу в различных модификациях.

Аппарат получит версии с поддержкой сетей четвертого поколения и без встроенного модема. Новинка Tablet 6 получила 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Помимо него, представители бренда анонсировали выход новинки планшета Honor X6, который имеет чуть менее внушительный экран на 9,7 дюймов. Производительность обеспечивается мощным чипом с 3-4 гигабайтами оперативной памяти и 32-64 гигабайтами встроенной памяти.

В минимальном исполнении стоимость планшета Honor X6 составляет 155 долларов. Во всех планшетах применили процессор Kirin 710A с усиленным аккумулятором на 5100 м Ач. Основная камера имеет модуль на 5 мегапикселей.