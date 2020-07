Мнение: Шахматная оценка уровня компетентности, китайская дипломатия и рекорд мирового долга

16.07.2020, 19:30, Разное

1. Читатели прислали любопытное сравнение экспертов с шарлатанами и с новичками. Многие наверняка вспомнят сейчас некоторые дискуссии в интернете:

Понравилось объяснение относительной компетентности людей с помощью шахматного рейтинга Ело. Краткий пересказ-перевод:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156818803901307&id=534261306

«Шахматист гранд-мастер победит шахматиста-любителя в 100 играх из 100.

Шахматист-новичок победит пятилетнего ребёнка в 100 играх из 100.

В сравнении с гранд-мастером, новичок не отличается от пятилетнего ребёнка.

Это распределение так же верно для других интеллектуальных задач [1], просто в шахматах его легко измерить благодаря точной системе рейтингов на основе миллионов матчей.



Из этого следует, что профессионал высшего класса в своей сфере (напр. учёный, политик, бизнесмен или даже программист**) настолько превосходит среднего обывателя в своём деле, насколько средний обыватель превосходит пятилетнего ребёнка.



Когда люди уповают на “здравый смысл” (или на “логично”, “очевидно” **) — то бишь своё нетренированное сознание — чтобы критиковать специалистов, это напоминает попытку пятилетнего ребёнка вмешиваться в работу его родителей. Не только такой человек не будет прав, но он будет не в состоянии понять объяснение своей неправоты. [2]»



** прим. ред.

[1] согласуется с законом Прайса

[2] эффект Даннинга-Крюгера



Я думаю, такая аналогия вполне уместна, когда очередной кухонно-диванный нытик критикует министров (олигархов, судей) или когда коммунист рассказывает, как нужно распоряжаться капиталом. Обратная сторона медали — когда депутаты пытаются вмешиваться в интернет, это приводит к справедливой волне гнева среди айтишников.



Просто для справки. Один класс в системе Ело это 200 баллов. Превосходство в один класс даёт шанс выигрыша примерно 3:1. Гранд-мастер (2400) отличается от середнячка (1600) на 4 класса, что даёт шанс выигрыша примерно 200:1 (рассчитывается на основе нормального распределения).

2. Любопытный пост Алексея Николова, – главного редактора телеканала RT, – о том, как тонко работает китайская дипломатия:

https://a-nikolov.livejournal.com/497173.html

… когда за внешнюю политику в некоей стране отвечает человек, имеющий об этой сфере дилетантское, по сути, представление, ему (или ей) приходится непросто, если приходится иметь дело с соперником другого уровня. Как выражаются в Америке, из другой лиги. Америку я вспомнил не случайно, потому что речь идет именно о руководителе её внешней политики — госсекретаре Майке Помпео.

Возможно, вы видели вчера вечером или сегодня сообщения о том, как спикер китайского МИДа довольно грубо отозвался о руководителе американской внешней политики.

“На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время на то, чтобы сказать еще что-то”, – заявил на брифинге Чжао Лицзянь на просьбу прокомментировать слова Помпео:

https://ria.ru/20200707/1574009977.html

Однако если вы посмотрите на текст этого выступления на английском, приведенный на официальных ресурсах МИД Китая, то обнаружите, что там употреблено вполне нейтральное слово poilitician, которое можно переводить по-разному в разных контекстах, но по умолчанию оно воспринимается как просто «политик» (Zhao Lijian: I refuted this politician’s comments multiple times last week. I don’t want to waste our time on him again today http://www.chinese-embassy.no/eng/fyrth/t1795735.htm). Никаких причин для бурной реакции от Помпео, словом. Её и не последовало.

Но если вы подумали, что коллеги из МИА «Россия сегодня» допустили ошибку в переводе, то вы неправы. Они-то переводили речь с оригинала, т.е. с китайского, и совершенно точно, как мне подтвердили специалисты, перевели иероглифы 政客 – они означают именно «политикан» и звучат в оригинале обидно, даже слегка оскорбительно. Вот только неискушенный Майк Помпео ничего этого не заметил, потому что элементарно не понимает особенностей дипломатии — в частности, не знает, что любые официальные заявления с другого языка (и особенно — от китайцев!) надо сразу переводить самим, а не довольствоваться переводом от другой стороны.

На языке дипломатии пропустить такой выпад и никак не отреагировать — это всё равно, что боксёру пропустить боковой в челюсть. Если кто-то Майку об этой детали наконец расскажет сегодня (когда в США начнется новый день), и он решит-таки отреагировать спустя два дня, это будет выглядеть уже совсем смешно.

Хотя я не удивлюсь, если именно это он и сделает, наш выдающийся дипломат.

3. Планетарный госдолг поставил рекорд, тем самым текущий кризис стал самым серьёзным за последнее столетие:

https://lenta.ru/news/2020/07/11/gosdolg/

Государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам 2020 года и обновит рекорд, как и после Второй мировой войны. Об этом говорится на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Страны уже направили 11 триллионов долларов на спасение экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ожидается, что ситуация с госдолгом стабилизируется в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и восстановлению экономической активности. Однако исключением станет США и Китай.