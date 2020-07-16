 

Бейсджампер прыгнул с парашютом с небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге

16.07.2020, 19:30, Новости дня

Бейсджампер Nik Bumer прыгнул с 54-этажного небоскреба «Высоцкий» высотой 188,3 метров с парашютом.

«Задумка прыгнуть с «Высоцкого» была давно – два года, как я занимаюсь бейсджампингом. Но в этот раз цели прыгнуть сперва не было – мы просто приехали вечерком прогуляться. Обошли здание по кругу: ознакомление с бейс-объектом всегда начинается с площадок приземления: какие помехи, сколько внизу людей, куда приземляться, оценка метеоусловий, ветра. Когда вернулись к машине, я решил взять с собой парашютную систему. Но и в тот момент прыгать не планировал – хотел проверить, получится ли пройти», – рассказал экстремал Ura.ru.

Он добавил, что с высоты небоскреба в свободном падении можно было пролететь 20 этажей, однако он пролетел всего пять, прежде чем выбросил парашют.

«Сам по себе прыжок с «Высоцкого» довольно сложный, в первую очередь с точки зрения приземления: много зданий, проводов плюс – это центр города – множество людей, машин. К счастью, все удалось», – отметил мужчина.

Ранее житель России Михаил Панов, которому в апреле исполнилось 67 лет, рассказал, что совершил 75 прыжков с эластичным канатом с высоты примерно 200 метров, приурочив их к юбилею Победы.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / “Вирус абсолютно кровожадный”. Песков рассказал, что у него двусторонняя пневмония

20.05 / Американцы сделали выбор в пользу Байдена в вопросе борьбы с коронавирусом

03.06 / Протесты в США унесли жизни 11 человек, сотни людей пострадали

24.06 / Объявлена дата премьеры нового Bentley Bentayga

05.07 / Застреленному в Австрии чеченцу Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука – журналист

14.05 / В Донецке арестован один из обвиняемых по делу о «Боинге» MH17

28.05 / Лукашенко похвалил посла Словакии Мигаша за посещение парада Победы в Минске

10.07 / Компания BMW назвала дату выхода электрического кроссовера iX3

12.05 / Работы на стройках возобновились в Москве

21.05 / Вирусолог заявил о преодолении Россией пика коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска