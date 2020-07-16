Бейсджампер прыгнул с парашютом с небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге

16.07.2020, 19:30, Новости дня

Бейсджампер Nik Bumer прыгнул с 54-этажного небоскреба «Высоцкий» высотой 188,3 метров с парашютом.

«Задумка прыгнуть с «Высоцкого» была давно – два года, как я занимаюсь бейсджампингом. Но в этот раз цели прыгнуть сперва не было – мы просто приехали вечерком прогуляться. Обошли здание по кругу: ознакомление с бейс-объектом всегда начинается с площадок приземления: какие помехи, сколько внизу людей, куда приземляться, оценка метеоусловий, ветра. Когда вернулись к машине, я решил взять с собой парашютную систему. Но и в тот момент прыгать не планировал – хотел проверить, получится ли пройти», – рассказал экстремал Ura.ru.

Он добавил, что с высоты небоскреба в свободном падении можно было пролететь 20 этажей, однако он пролетел всего пять, прежде чем выбросил парашют.

«Сам по себе прыжок с «Высоцкого» довольно сложный, в первую очередь с точки зрения приземления: много зданий, проводов плюс – это центр города – множество людей, машин. К счастью, все удалось», – отметил мужчина.

Ранее житель России Михаил Панов, которому в апреле исполнилось 67 лет, рассказал, что совершил 75 прыжков с эластичным канатом с высоты примерно 200 метров, приурочив их к юбилею Победы.