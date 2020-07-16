“Очень хочу на море”: Рудковская показала фото страстного поцелуя с Плющенко на курорте

16.07.2020, 19:30, Разное

Популярная телеведущая Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram эффектное архивное фото, на котором изображен её страстный поцелуй с супругом Евгением Плющенко. Снимок был сделан во время одной из поездок знаменитостей на курорт в Италию.

Судя по ракурсу, фотография была отснята на яхте, совершающей вояж по бурному морю. В частности, задним фоном композиции являются эффектные морские вспенивания, создаваемые судном. На переднем же плане Яна Рудковская и Евгений Плющенко, одетые в купальные костюмы, находятся во взаимных объятиях и страстно целуют друг друга. Впечатляющий фотоснимок ведущая сопроводила откровениями о том, что данный кадр является одним из её любимых снимков с заграничного отдыха. И, хотя знаменитость выразила радость от того, что смогла приступить к активной работе, она все же призналась, что скучает по долгожданному отпуску. “Очень хочу на море”, – таким слоганом завершила Рудковская аннотацию.

Стоит отметить, что далеко не всем фолловерам телезвезды пришлись по душе ностальгические нотки в её откровениях. Так, одна из подписчиц укорила хозяйку аккаунта в её приверженности к заграничному отдыху, особенно учитывая активное радение последней за российские приоритеты. Впрочем, сама Рудковская посчитала нужным отреагировать на упрек, заявив в ответе на комментарий, что российский Сочи посещает регулярно, хотя любит и итальянские красоты. В целом же поклонники оценили публикацию любимицы весьма восторженно: “Как красиво”, “Очень крутое фото”, “Яна, вы прекрасны”.