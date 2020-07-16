 

У подростка в Монголии заподозрили бубонную чуму

16.07.2020, 19:30, Новости дня

Медики объявили о предполагаемом случае заражения бубонной чумой 16-летнего подростка в провинции Говь-Алтай на западе Монголии, он помещен в изоляцию, сообщило министерство здравоохранения страны.

«16-летний мальчик находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась высокая температура», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Уточняется, что во вторник он съел мясо сурка. Животное часто является переносчиком бубонной чумы.

Ранее сообщалось, что руководство автономного района Внутренняя Монголия объявило третий уровень предупреждения по профилактике чумы, он будет действовать до конца года.

Напомним, в китайском городе Баян-Нур медики диагностировали у одного скотовода бубонную чуму. Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы.

Британское маркетинговое агентство Blueclaw в 2019 году, основываясь на статистике ООН, данных ВОЗ, Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА, отнесло бубонную чуму к одним из смертельных заболеваний, угрожающих человечеству.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Депутатов задержали за нарушение самоизоляции в центре Москвы

22.06 / Во Владивостоке ликвидируют последствия ночного удара стихии

06.07 / Хамес Родригес подешевел. “Реал” готов продать колумбийца

02.06 / Российские звезды записали гимн врачебному героизму

14.06 / Разумков о своем возможном увольнении с должности спикера Рады: Приму с большим уважением

20.05 / В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет, экипаж погиб

25.06 / Guardian – на здоровье сэкономили — американский доктор заявил, что коронавирус «поставил США на колени»

29.05 / Детские оздоровительные лагеря в Крыму готовятся к открытию

22.05 / Бывший муж Лолиты отреагировал на сообщения о госпитализации

28.06 / Начался сбор подписей против сноса памятника правителю русских владений на Аляске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска