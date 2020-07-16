У подростка в Монголии заподозрили бубонную чуму

16.07.2020, 19:30, Новости дня

Медики объявили о предполагаемом случае заражения бубонной чумой 16-летнего подростка в провинции Говь-Алтай на западе Монголии, он помещен в изоляцию, сообщило министерство здравоохранения страны.

«16-летний мальчик находится в изоляции в местной больнице. В среду у него поднялась высокая температура», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Уточняется, что во вторник он съел мясо сурка. Животное часто является переносчиком бубонной чумы.

Ранее сообщалось, что руководство автономного района Внутренняя Монголия объявило третий уровень предупреждения по профилактике чумы, он будет действовать до конца года.

Напомним, в китайском городе Баян-Нур медики диагностировали у одного скотовода бубонную чуму. Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы.

Британское маркетинговое агентство Blueclaw в 2019 году, основываясь на статистике ООН, данных ВОЗ, Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА, отнесло бубонную чуму к одним из смертельных заболеваний, угрожающих человечеству.