 

“У каждого своя правда”: Нюша раскрыла причину расставания с Егором Кридом

16.07.2020, 19:30, Разное

Популярная поп-исполнительница Анна Шурочкина, более известная под сценическим псевдонимом Нюша, в рамках интервью на YouTube-канале “А поговорить?” поделилась с поклонниками своим мнением о причинах расставания со своим экс-возлюбленным, певцом Егором Кридом. Как полагает звезда сцены, её отношения с кумиром российских меломанок не сложились из-за внутренних комплексов музыканта.
Примечательно, что, по словам Нюши, сам Егор Крид неоднократно обвинял в разрыве романтического союза её отца, музыканта и экс-вокалиста группы “Ласковый май” Владимира Шурочкина. Однако такую позицию бывшего партнера красотка считает несправедливой и продиктованной отсутствием готовности взять на себя должную ответственность. К слову, певица предполагает, что конфликта на самом деле певцов не было, а отец вовсе не испытывал плохого отношения к её бойфренду. “У Егора были определенные комплексы, в силу того, что он тогда еще немного зарабатывал, был не таким успешным и так далее. На тот момент он подумал, что в этом причина”, – отметила певица.

В целом же, судя по утверждениям, отношение Нюши к причинам расставания с экс-возлюбленным является весьма философским. “Я винила больше его, а он винил больше папу. Это лично его мнение. Мое мнение – у каждого человека своя правда “, – резюмировала исполнительница.





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