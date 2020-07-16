СТРАНА – в украинских соцсетях призвали отомстить армянам за борщ лавашами

16.07.2020, 19:25, Новости дня

Из-за того, что МИД Украины выступил с противоречивым заявлением, которое Ереван растолковал как поддержку Баку, у украинского посольства в армянской столице собрались митингующие. Они облили здание дипломатического ведомства борщом и держали плакаты «Позор Украине». Как пишет «СТРАНА», в ответ на это в украинских соцсетях похвалили МИД за то, что не встал на сторону «пророссийской Армении», и призвали закидать армянское посольство в Киеве лавашами.



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Между Арменией и Украиной пробежала чёрная кошка из-за позиции Киева по конфликту Еревана с Баку. Как пишет «СТРАНА», в армянской столице митингующие пикетировали и облили борщом украинское посольство, обвинив в поддержке Азербайджана. Протестующие из правых партий держали плакаты на английском языке «Позор Украине», «Украина + Азербайджан», «Не будь, как Украина» и скандировали «Украина, не провоциру»й, «Не поддерживайте агрессора».

«Различные государства и организации выступили с заявлениями, а заявление Украины было односторонним, они льют воду на мельницу Азербайджана», – заявили участники акции.

Это произошло после того, как 13 июля МИД Украины выступил с противоречивым заявлением, которое Ереван растолковал как поддержку Баку.

«Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в её международно признанных границах», — заявили в МИД Украины.

Как отмечает издание, заявление действительно ставит Киев в конфликте на сторону Азербайджана, так как его международно признанные границы — это в том числе и Нагорный Карабах, который сейчас фактически контролируется Арменией.

В украинских соцсетях уже призывают «закидать армянское посольство лавашами» и хвалят МИД за то, что не встал на сторону «пророссийской Армении».

Это уже второй инцидент между Украиной и Арменией за последние несколько месяцев. В конце апреля стало известно о письме заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который в марте призывал чиновников МИД отказаться от использования термина «геноцид армян», фактически заняв сторону Турции.

Замглавы МИД Украины, в частности, отмечал, что Киев не признаёт геноцид армянского народа, а то, что случилось с армянами в Османской империи в начале XX века, «не подпадает под определение геноцид». Свою позицию Боднар мотивировал тем, что Армения находится в фарватере российской внешней политики, а тема геноцида весьма чувствительна для стратегического партнёра Украины — Турции.