 

СТРАНА – в украинских соцсетях призвали отомстить армянам за борщ лавашами

16.07.2020, 19:25, Новости дня

Из-за того, что МИД Украины выступил с противоречивым заявлением, которое Ереван растолковал как поддержку Баку, у украинского посольства в армянской столице собрались митингующие. Они облили здание дипломатического ведомства борщом и держали плакаты «Позор Украине». Как пишет «СТРАНА», в ответ на это в украинских соцсетях похвалили МИД за то, что не встал на сторону «пророссийской Армении», и призвали закидать армянское посольство в Киеве лавашами.


YouTube

Между Арменией и Украиной пробежала чёрная кошка из-за позиции Киева по конфликту Еревана с Баку. Как пишет «СТРАНА», в армянской столице митингующие пикетировали и облили борщом украинское посольство, обвинив в поддержке Азербайджана. Протестующие из правых партий держали плакаты на английском языке «Позор Украине», «Украина + Азербайджан», «Не будь, как Украина» и скандировали «Украина, не провоциру»й, «Не поддерживайте агрессора».

«Различные государства и организации выступили с заявлениями, а заявление Украины было односторонним, они льют воду на мельницу Азербайджана», – заявили участники акции.

Это произошло после того, как 13 июля МИД Украины выступил с противоречивым заявлением, которое Ереван растолковал как поддержку Баку.

«Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в её международно признанных границах», — заявили в МИД Украины.

Как отмечает издание, заявление действительно ставит Киев в конфликте на сторону Азербайджана, так как его международно признанные границы — это в том числе и Нагорный Карабах, который сейчас фактически контролируется Арменией.

В украинских соцсетях уже призывают «закидать армянское посольство лавашами» и хвалят МИД за то, что не встал на сторону «пророссийской Армении».

Это уже второй инцидент между Украиной и Арменией за последние несколько месяцев. В конце апреля стало известно о письме заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который в марте призывал чиновников МИД отказаться от использования термина «геноцид армян», фактически заняв сторону Турции. 

Замглавы МИД Украины, в частности, отмечал, что Киев не признаёт геноцид армянского народа, а то, что случилось с армянами в Османской империи в начале XX века, «не подпадает под определение геноцид». Свою позицию Боднар мотивировал тем, что Армения находится в фарватере российской внешней политики, а тема геноцида весьма чувствительна для стратегического партнёра Украины — Турции.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06 / Видео: Куда пропали легендарные бренды 90-х

09.06 / Русскоязычные школы на Украине оказались в восемь раз загруженнее украиноязычных

20.05 / Смертный приговор впервые вынесли по Zoom

15.06 / Петицию с требованием наказать Навального за оскорбление ветерана подписали 12,7 тыс. человек

15.05 / Косачев: У нас нет юридических рычагов для восстановления памятника Коневу в Праге

17.06 / Добкин: Есть большая вероятность, что я буду баллотироваться на пост мэра Киева

22.06 / В Белом доме больше не измеряют температуру у каждого посетителя

18.06 / Политика: США помогли Лукашенко устранить главного соперника

15.07 / В ООН пошутили по поводу розыгрыша российских пранкеров от имени генсека

11.05 / Назван новый способ передачи коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска