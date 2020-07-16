 

Азербайджан пригрозил ударом по АЭС в Армении

16.07.2020, 19:23, Разное

Глава пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы объявил, что страна может нанести ракетный удар по Мецаморской атомной электростанции на территории Армении в ответ на агрессию Еревана, передает Life.ru. При этом за свои стратегические объекты Баку не беспокоится, поскольку их охраняют “новейшие системы”.

Напомним, очередное обострение отношений двух стран произошло 12 июля. На границе произошло боестолкновение, в результате которого погибли военнослужащие. Информация об обстоятельствах и причинах стрельбы поступает противоречивая.





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