 

Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев рассказал, когда у россиян отпадет надобность в масках и перчатках

16.07.2020, 19:09, Разное

Врач-эпидемиолог Тимур Пестерев посоветовал россиянам продолжать носить маски и перчатки в общественных местах пока ситуация с COVID-19 полностью не разрешится. По мнению специалиста, опасность сохраняется, если будет хотя бы один больной на территории государства.
Эпидемиологическая ситуация в РФ становится лучше, а снятие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, происходит постепенно во всех регионах страны. В то же время количество новых случаев заболевания все еще является высоким. Оценка ситуации с COVID-19 осуществляется, основываясь на потенциальную нагрузку на систему здравоохранения.

По словам Тимура Пестерева, сейчас медучреждения страны могут справиться с существующим числом инфицированных, однако необходимо продолжать придерживаться мер безопасности, следить за собственной гигиеной и заниматься укреплением иммунитета. Специалист советует сбалансировано питаться, не поддаваться стрессам и полноценно отдыхать. Соблюдать рекомендации нужно будет и после разработки вакцины, поскольку для формирования коллективного иммунитета нужно привить не менее 80% населения, пишет ПОЛИТЭКСПЕРТ.





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