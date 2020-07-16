 

«Как же я была все время не довольна собой»: Юлия Меньшова рассказала, как строит отношения с подросшими детьми

16.07.2020, 19:09, Разное

Юлия Меньшова в своем личном микроблоге в Instagram рассказала, как строит отношения со своими детьми. Актриса призналась, в возрасте от 15 до 20 лет она была очень недовольна собой.
Юлия Меньшова поделилась, подростковый возраст стал для нее наиболее сложным периодом в жизни, в который она ни за что и никогда не хотела бы вернуться. Все дело в том, что тогда знаменитая артистка не любила свое тело, не принимала себя и не ценила, а каждая ошибка расценивалась ею как катастрофическая. Актриса воспитывает двоих детей, поэтому подписчики часто спрашивают у нее, как вести себя с уже подросшими наследниками. Меньшова полагает, каждый конкретный случай имеет свои особенности, однако советует поклонникам любить их еще сильнее и прощать напускную резкость. Также подростков необходимо регулярно хвалить и оказывать им поддержку, даже больше, чем в детстве, а если подпустят, еще и целовать, и обнимать. По мнению актрисы, в этом жизненном периоде каждый ребенок задает себе вопросы о своей сущности и призвании, переживает, нравится ли окружающим, а также боится неизвестности, ждущей его во взрослой жизни.

Юлия Меньшова поделилась, учитывая свой собственный длинный путь к умению себя слышать и слушать, своих детей всегда просит, чтобы они доверяли себе, так как от этого зависит чувство внутреннего спокойствия и счастья, пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.





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