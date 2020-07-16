Пенсионный фонд России продлит программу автоматического начисления доплат гражданам

16.07.2020, 19:09, Разное

Руководство Пенсионного фонда РФ сообщило о продолжении автоматического начисления доплат к пенсиям. По словам экспертов, такая тенденция обеспечена из-за сохранения опасности воздействия коронавирусной инфекции.

Как информировали представители руководства ПФР, большая часть субсидий и доплат до окончания июля будет производится автоматически, что обеспечит отсутствие потребности в подаче клиентами каких-либо документов лично. В частности, до конца текущего года сохраниться автоматический ввод страховой пенсии по старости, при этом представители фонда не потребуют присутствия граждан, получающих выплату по доверенности.

Отмечается, что допмероприятия по социальной поддержке коснутся не только лиц пенсионного возраста, но и семей с детьми. Так, льготные условия и выплаты на воспитание детей до трех лет аналогично продлены автоматически. Об этом сообщает “Слово и Дело”.