 

Неучтенные случаи COVID-19 могут стать причиной второй волны пандемии

16.07.2020, 19:06, Разное


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В Ухане во время вспышки COVID-19 с января по март 2020 года недиагностированными оставались до 87% случаев болезни. Об этом утверждает новое исследование, опубликованное в Nature. Его авторы считают, что именно такие случаи могут стать причиной второй волны пандемии.

Инфицированные люди с легкими проявлениями COVID-19, без симптомов и до их появления, по всей видимости, играют большую роль в распространении болезни. У них сложно выявлять вирус, они часто не подлежат изоляции.

Китайские ученые проанализировали динамику распространения COVID-19 во время вспышки в Ухане на примере 32582 лабораторно подтвержденных случаев. Они учли влияние на появление новых случаев болезни таких ключевых событий, как Китайский новый год, централизованный карантин и других.

Ученые обнаружили, что индекс репродукции вируса (количество человек, которых заражает один больной) в начале охваченного исследованием периода был 3,54, но сократился к его концу до 0,28. Это утверждает о высокой эффективности проведенных противоэпидемических мероприятий.

На основании этих данных ученые разработали математические модели, которые предсказывают распространение инфекции. Согласно их оценкам, в Ухане в первые три месяца 2020 года диагноз не был поставлен 53-87% инфицированным.

Ученые также сделали прогноз, когда может начаться вторая волна распространения инфекции. Согласно их моделям, если карантин полностью отменят через 14 дней после прекращения появления новых случаев болезни, вероятность возвращения эпидемии – 97%. В таком случае резкий рост заболеваемости начнется через 34 дня после снятия ограничительных мер. Ведущая роль в развитии второй волны будет принадлежать неучтенным инициированным.

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