Елизавета II выпустила собственный джин, и его раскупили за сутки

16.07.2020, 18:54, Разное

Вчера Букингемский дворец представил джин на основе цитрусовых и трав. Напиток производится от лица королевы Елизаветы II и при его изготовлении используются двенадцать растений из сада дворца. В их числе – боярышник, лимон, вербена и листья тутового дерева.

Впрочем, купить сейчас джин невозможно – его разобрали за сутки. В Букингемском дворце обещают, что в скором времени к покупке будет доступна новая партия.

Стоит одна бутылка любимого напитка королевы 40 фунтов стерлингов. Доходы от продажи пополнят фонд Royal Collection Trust, который поддерживает в должном состоянии предметы из королевской коллекции и королевские резиденции. Из-за коронавируса в этом году фонд не досчитается порядка 30 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что запуск линии королевского джина – логичный ход для дворца. Дело в том, что любимый напиток Елизаветы II и ее матери Елизаветы – коктейль на основе джина и Дюбонне, французского крепленого аперитива на основе вина, ароматизированного корой хинного дерева и травами. В 2017 году бывший шеф-повар монарха Даррен МакГрейди рассказывал изданию Food and Wine, что коктейль на основе джина и Дюбонне – первый алкогольный напиток Елизаветы II за день. Она выпивает его перед обедом.