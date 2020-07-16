 

Telegram вошел в десятку популярнейших приложений в мире

16.07.2020, 18:53, Новости дня

Telegram вошел в список из 10 самых скачиваемых и популярных приложений в мире, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

«Telegram входит в топ-10 самых загружаемых и самых популярных приложений по всему миру. Спасибо, что любите нас и рассказываете своим друзьям о Telegram. С каждым новым пользователем Telegram власть возвращается от корпораций к людям», – сообщил Дуров в своем телеграм-канале.

Ранее вице-президент Telegram Илья Перекопский заявлял, что разработчикам мобильных приложений по всему миру приходится платить налог в размере 30% компаниям Apple и Google за размещение своих программ в их магазинах.

Дуров отмечал, что помешать двум «наднациональным корпорациям» собирать налог со всего человечества непросто, и необходимо говорить о пагубности такого положения вещей для миллиардов пользователей по всему миру.





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