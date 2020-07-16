 

Стало известно о странном хобби отца мэра Нефтекамска

16.07.2020, 18:53, Новости дня

Пользователей соцсетей возмутило странное хобби отца мэра Нефтекамска, бизнесмена Рафила Мавлиева, который на личном вертолете гоняет по полям коров, лосей, кабанов и других животных.

Мавлиев-старший при этом сам публикует кадры своих развлечений в соцсетях. Известно, что бизнесмен жестоко пугал шумом вертолета коров, лошадей, оленей, лосей, кабанов и даже лебедей, пролетая над стаями животных, передает «Рен ТВ».

При этом действия мужчины не попадают ни под одну статью, формально он ничего не нарушает, следовательно, привлечь его к ответственности нельзя.

Узнать о реакции сына бизнесмена, мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева не получилось, в администрации заявили, что он в отпуске и пока не комментирует ситуацию.

Ранее правоохранительные органы инициировали проверку происшествия, в ходе которого убили двух собак в Кировской области. СМИ сообщали, что собак якобы убил депутат законодательного собрания Кировской области Вячеслав Ягдаров.





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