Мария Кожевникова назвала главный промах сценаристов “Универа”

16.07.2020, 18:37, Разное

Актриса уверена: сценаристы не должны были разлучать Аллу и Кузю. Мария Кожевникова заявила, что эта пара стала одной из составляющих сюжета сериала.

Девушка не просто так вспомнила об ошибке создателей “Универа”. Таким способом она решила поздравить партнера со знаменательной датой.

Недавно Виталий Гогунский отметил 42-й день рождения. В честь праздника Кожевникова опубликовала в соцсети их совместную фотографию и поздравила коллегу.

“До сих пор считаю ошибкой сценаристов рассоединение пары Алла + Кузя. И хоть я устала от частого вопроса, где Кузя, я счастлива, что у меня был такой классный партнер, как ты! Виталик, ты мегаталантливый, а твои человеческие качества делают тебя уникальным!” – написала Мария в “Инстаграм”.

Кожевникова добавила, что некоторые воспринимают доброту и уступчивость Виталия за слабость. А те, кто давно знают Гогунского, всегда чувствуют и ценят заботу актера.

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Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 15 Июл 2020 в 2:25 PDT

В одном из интервью Мария Кожевникова рассказывала о съемках сериала “Универ”. Ситком шел на российских телеэкранах с 2008 по 2011 год. Актриса долго не могла вжиться в роль Аллы Гришко. Для этого ей приходилось наблюдать за жизнью приезжих девушек.