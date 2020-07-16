Сергей Полунин: Татуировку с Путиным сведу в последнюю очередь

16.07.2020, 18:37, Разное

Сергей, как провели время в самоизоляции, которая у всех затянулась?

Поначалу было странно, потому что прежде каждые три дня я куда-то уезжал. У меня в январе родился сын, поэтому удалось провести время с семьей – женой Леной и Миром. Для меня такая пауза, когда не нужно никуда ехать, – настоящий подарок судьбы. Да и в творческом плане тяжело – просто не знал, за что хвататься.

У вас нет титулов “Народного” или “Заслуженного”, как у многих коллег. Не обидно?

Я всегда приходил вторым или проигрывал, поэтому плюнул на награды. Да, я с четырех лет занимался гимнастикой, где всегда надо было побеждать себя и обстоятельства. А потом в девять лет перешел в балет (поступил в Киевское хореографическое училище – Прим. ред.) и отношение изменилось.

А изменилось ли Ваше отношение к Владимиру Путину? Недавно всех обеспокоило исчезновение татуировки с портретом президента России на вашей груди!

Если я буду снимать или сбивать татуировки, то рисунок с Путиным уйдет последним, уверяю вас. Все при мне! Вообще, когда я поддержал Владимира Путина, многие двери, в том числе и в Голливуд, для меня закрылись. Но я не жалею ни о чем. И набил себе Путина не для пиара. Примерно год вообще никто не знал, что она у меня есть. А началась шумиха с того, что я выставил фото, где эта татуировка была замазана. Случилось это в той стране, где просили обойтись без политики. Даже в Китае часто, где к Путину хорошо относятся, иногда просят сниматься для журналов без нее. Татуировка закрашивается специальным тональным кремом, и на это уходит 3-4 часа.

Но на сцене я ничего не крашу, потому что потею, и все равно рисунок проявится.

В ноябре 2018-го вы получили российское гражданство. Годом ранее у вас появился сербский паспорт. Хотя родились Вы на Украине. Гражданином какой страны хотели бы стать еще?

Сербы – очень открытые люди, которые хотели помочь мне. Поэтому и дали свой паспорт. Плюсы же я осознал позже – например, теперь могу поехать без визы в Китай или Японию. Вообще, открою вам тайну. Мое хобби – собирать паспорта (улыбается). Чтобы в конце жизни собрать целую пачку. Каждый новый паспорт – это и новая свобода, и новое отношение к тебе в разных странах.