«Людей меряют килограммами»

16.07.2020, 18:35, Разное

Вся Мурманская область стала коронавирусной «красной зоной».

Мама Леры лежит на ИВЛ. «Очень тяжелая пневмония», — отвечают по телефону. «Готовьтесь», — добавляют доверительно. По вечерам Лера стоит около больничного корпуса и надеется увидеть лечащего врача. Вдруг тот забыл про мамино давление или про сердце… Месяц назад мама попала в больницу с инфарктом. За день до выписки в палату положили женщину с сильным кашлем — так рассказывает Лера. Тест показал «плюс».

Мурманская область снова в десятке регионов с максимальным суточным приростом инфицированных COVID-19. Сейчас в области вдвое больше заболевших, чем было на стройке в Белокаменке. Ежесуточный прирост — 150–180 случаев. Больше 30 смертей.

Карантин для приезжающих отменен, работает все, кроме общепита, бассейнов и зрелищных организаций. Вечерами в супермаркетах не протолкнуться, у кофеен, работающих на вынос, очереди, лавочки в скверах заняты.

«У папы три положительных теста, он на больничном уже две недели, в самом начале приходила врач, прописала арбидол. С тех пор никого. Мы отвезли его на КТ. Поражение легких — 50%. Позвонили на горячую линию Роспотребнадзора. Там сказали, что госпитализируют только тяжелых. Потом сказали, что нас оштрафуют за нарушение самоизоляции», — Евгения буднично рассказывает, как пытается спасти 67-летнего отца.

Пациентов вывозят из больничного городка. Фото предоставлено самими пациентами

Скорая не везет не потому, что не хочет, — скорее всего, некуда. В начале июля часть пациентов областной больницы с подтвержденным коронавирусом и КТ-1 погрузили в пазик и вывезли из больничного городка. «Долечиваться» их положили в помещении бывшего института.

Установили сестринский пост.

Пациентам сказали: раз в день на обход будет приезжать врач из соседнего города Кола — больше некому.

Так областная больница высвобождала часть коек для более тяжелых пациентов.

На скорую поступает по 700 коронавирусных вызовов в сутки. В области всего тысяча ковидных коек. На вопрос «Новой», какова сейчас очередь на госпитализацию, оперштаб региона не ответил.

«Однажды не вышла на смену»

Каждое оперативное совещание у губернатора начинается с отчета главы Минздрава области о дополнительных ковидных койках. Открыли еще 40, 50, 120… В начале пандемии минздрав региона убеждали бросить все ресурсы на переоборудование под коронавирус одной крупной больницы — создание ковидного госпиталя. Чиновники посчитали это нецелесообразным.

На деньги крупного бизнеса койки открывали едва ли не в каждой райбольнице. Теперь практически некуда везти ни ковидных, ни всех остальных. Коронавирус поселился в кардиологиях и роддомах.

Снова вернувшись к идее концентрации коек в одной точке, на млрд федеральных денег под Мурманском построили госпиталь а-ля палатка, который пожарные считают опасным. Чиновники опасность отрицают, но и везти пациентов в шатер из баннерной ткани не торопятся. Везут туда, где еще принимают.

Оксана Карельскаяоператор приемного покоя в городской больнице (Мурманский областной клинический многопрофильный центр)

— Скорая сначала везет на КТ в областную больницу, а потом к нам. Здесь берут мазок, анализы и помещают в бокс. Если через пару дней приходит положительный ответ, перевозят в другие больницы, когда там койка освобождается. Ждут. Сидят на кушетках, на каталках, на стульях. Долго сидят. Некоторые пишут отказ от госпитализации и уходят.

Мурманский областной клинический многопрофильный центр. Фото: Яндекс. Карты

А вот что написано в пресс-релизе оперштаба области:

«Правительством Мурманской области была введена практика обеспечения противовирусными препаратами пациентов с подтвержденным коронавирусом при лечении на дому».

И еще — из доклада регионального министра здравоохранения Дмитрия Панычева: «Увеличено количество патронажных бригад для больных с COVID-19. Сейчас эта система позволяет обеспечить наблюдением и лечением до 400 человек в день».

Евгения дозванивается до поликлиники. Ей говорят: врач, конечно, не придет, но можем выписать антибиотики — пусть папа сам зайдет в регистратуру, заберет рецепт.

«Когда умерла сестра из реанимации, мы толпой пошли к главврачу. Он говорит: у нас ковида нет», — Оксана рассказывает о смерти младшей медсестры Томары (так в паспорте. — Т. Б.) Бочкаревой. Ее имя в списке памяти погибших врачей под номером 82. Однако никаких официальных сообщений о смерти медика не было.

Коллега Бочкаревой на условиях анонимности (полные данные, должность, место работы — в распоряжении редакции) рассказала следующее:

ЧТО ГОВОРЯТ МЕДИКИКоллега погибшей медсестры Томары Бочкаревой

«Бочкарева Томара Викторовна, младшая медсестра. Работала со мной в смену весь июнь. Но однажды не вышла на смену. При мне ей звонили, сказала, что заболела и не выйдет.

Позже стало известно, что она находится в приемнике нашей же больнице, с пневмонией. Уже тогда было понятно, что ситуация не очень. Ее определили в нашу терапию. Позже перевезли в Кольскую ЦРБ, где она и скончалась.

Каждый раз, когда ей звонили коллеги, голос у нее затухал все больше и больше. И вот в конце июня ее не стало. Страховые выплаты не заплатят, так как начальство считает, что она заразилась не на работе».

Оперативный штаб области, куда «Новая» адресовала вопрос, от коронавируса ли умерла медсестра Бочкарева, ответил молчанием.

«Сейчас ситуация плачевная»

— Нам говорят, что мы непрофильное учреждение, и поэтому нам не положены президентские доплаты, — продолжает Оксана Карельская. — Я не медработник, хотя медстаж мне идет, но мы в приемном покое все контактируем с пациентами. Идут пневмонии круглосуточно, не то что поесть — в туалет некогда сходить.

Первая гражданка с ковидом 2 апреля к нам поступила по поводу другого заболевания. При поступлении нормально все было, а 6-го числа легкие — уже матовое стекло. 8 апреля умерла.

Около 10 «плюсов» у нас — каждый день. Мы не ковидная больница — а к нам везут. Пускай уж двухъярусные кровати поставят — как в бараке.

ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБРАЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ МОКМЦ К ДЕПУТАТУ ОБЛДУМЫ МАКАРЕВИЧУ:

«С апреля в городскую больницу начали поступать пациенты с COVID-19. И с каждым днем их количество увеличивалось троекратно.

Сейчас ситуация плачевная. На износ работают реанимация, рентген, приемное отделение: в нем один бокс и для чистых, и для грязных пациентов, в котором сидят инфекционные и неинфекционные пациенты по 6–7 человек, терапия, которая забита настолько, что люди с данной инфекцией сидят на стульях в отделении и ждут свободного места. В реанимации ситуация та же.

Если раньше людей после первого положительного теста сразу же переводили в ковидные центры, то сейчас они просто лежат в отделении и так же ждут свободного места в других больницах».

Оксана говорит: медики боятся идти на работу. Пациенты после многочасового ожидания проклинают тех, кто оказывает им помощь. Обещают жаловаться. А изможденные сотрудники отвечают:

«Пожалуйста, жалуйтесь! Может, хоть внимание на нас обратят».

ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ МОКМЦ В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ:

«Согласно постановлению Правительства Мурманской области от 08.04.2020 № 189 – ПП и постановлению Правительства Мурманской области от 23.04.2020 № 243 – ПП, за работу в период пандемии положены денежные выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и пациентам из групп риска заражения.

В период с апреля текущего года и по настоящее время медработники ГОБУЗ МОКМЦ оказывали медицинскую помощь пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

Однако произведенные выплаты в соответствии с вышеуказанными нормативными актами были намного занижены, а некоторым сотрудникам вообще не выплачены».

ИЗ ОТВЕТА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА:

«Изложенные вами доводы являются предметом индивидуального (коллективного) трудового спора между вами и работодателем»

«Один ИВЛ на больницу»

16 июня пациентку Д. (полные данные — в распоряжении редакции) скорая доставила в областную больницу с двусторонней пневмонией в тяжелом течении на фоне подтвержденного COVID-19.

29 июня она выписана «с положительной динамикой». В заключении по результатам осмотра указано: «Коронавирусная инфекция. В связи с отсутствием возможности госпитализации в центр инфекционных заболеваний МОКБ — решение вопроса о переводе в инфекционный госпиталь через минздрав».

В эпикризе подробности: «Госпитализация 29.06 в Печенгскую ЦРБ, перевод согласован с главврачом».

Чуть более месяца назад чиновники заявляли, что в Печенгской ЦРБ нет условий для приема ковидных.

Нет «красной зоны», нет обсерватора, нет отдельного входа. В листе консультации терапевта, консультирующего Д. уже в городе Заполярный, где находится Печенгская ЦРБ, 3 июля внезапно появляется двукратный отрицательный ковид-тест. КТ показывает «матовое стекло».

4 июля тест снова положительный — не только у Д., но и у трех медработников ЦРБ. А уже 6 июля Роспотребнадзор останавливает работу терапии и хирургии.

Наталья Черномашенцевамладшая медсестра Печенгской ЦРБ

— На днях экстренно отменили операцию из-за положительного теста у операционной сестры. Отделения для лечения коронавируса у нас нет. Один ИВЛ на всю больницу, не считая операционных.

Александра Ивановамладшая сестра реанимации

— 9 июня мужчину выписали из терапевтического [отделения] в Никеле, с 11-го по 15-е число он был у нас. Только 15-го числа нам сказали, что он положительный.

Результат у него был еще от 9-го числа, просто потерялся. И мы лечили его от сердца, а у него была «корона». Когда его в тяжелейшем состоянии отправили в Мурманск, спасти уже не смогли. «Красной зоны» у нас нет.

Когда у кого-то выявляют коронавирус, мы его в палате ширмой из одноразовых простыней отгораживаем.

Здание Печенгской ЦРБ. Фото: Татьяна Брицкая

Александре за месяц работы с ковидом пришло 3500 рублей. На работе объяснили: это «благодарность главврача за помощь в мытье отделения». В ответ на жалобу «Госуслуги» прислали ответ: «Вам было перечислено 3500 рублей за фактическое нахождение в отделении реанимации пациента с положительным результатом COVID-19».

«Задержка на вызов до 80 часов»

— Бывает, вызов: упал, травма, приступ, — мы летим. Открывают: «Вы извините, мне нужно мазки сдать, температура. Просто вас иначе долго ждать». А мы без костюмов, — говорит Александр Казак, водитель скорой.

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