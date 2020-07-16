Ацтекский афродизиак: ученые рассказали о полезных свойствах авокадо

16.07.2020, 18:30, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда проведенных ранее исследований, на основании которого выделили основные полезные свойства экзотического фрукта авокадо. Одним из оригинальных качеств продукта исследователи назвали повышение сексуального влечения.

В частности, как рассказали ученые, авокадо еще у древних ацтеков считался мощным афродизиаком. К слову, по этой причине употреблять этот продукт было запрещено испанским конкистадорам в период их экспансивных походов. Такой эффект, по словам специалистам, фрукту обеспечивает большое количество фолиевой кислоты, витаминов и минералов, в том числе магния. Впрочем, позитивное влияние авокадо на человеческий организм обусловлено и другими полезными ингредиентами, содержащимися в нем. В частности, плод насыщен лютеином, зеаксантином и каротиноидами, являющимися антиоксидантами, благотворно влияющими на здоровье органов зрения. Включение же масла авокадо в качестве составляющего в блюда, например, в салаты, обеспечивает синергетический эффект для других компонентов. Так, его добавление усиливает поглощение полезных веществ от овощей в 2,5 – 15 раз. Способствует экзотический продукт и похудению, создавая при небольших показателях калорийности необходимый уровень насыщения.

Кроме того, авокадо способен снижать уровень “плохого” холестерина (до 20%), обеспечивать организм клетчаткой и ненасыщенными жирными кислотами. Показатель же содержания в плоде калия превышает даже аналогичный фактор у банана. Так, стограммовая порция авокадо включает около 14% рекомендуемой суточной нормы этого элемента, а такое же количество банана – лишь 10%.