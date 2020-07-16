Польский эксперт о телефонном розыгрыше Дуды – новый элемент гибридной войны с Россией

16.07.2020, 18:20, Новости дня

Президент Польши Анджей Дуда не поддался на провокации со стороны российских пранкеров, но сам факт разговора должен вызывать беспокойство, уверен польский эксперт Петр Лучук. В беседе с порталом Do Rzeczy он назвал произошедшее очередным элементом гибридной войны с Россией.



Reuters

Эксперта по СМИ и имиджу, автора первой польской книги о кибер-войне Петра Лучука нисколько не удивила попытка российского пранкера Алексея «Лексуса» Столярова от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша пообщаться с президентом Польши Анджеем Дудой. «Это не было простой шуткой российских комиков, это была спланированная акция для достижения конкретной цели. Эта цель может заключаться в дезинформации или в том, чтобы втянуть Польшу в какой-то конфликт. Возможна также дискредитация определённого польского политика. Именно с чем-то таким мы имели дело», — объяснил он в беседе с порталом Do Rzeczy.

Его беспокойство вызывает то, что эта попытка оказалась успешной, хоть пранкеры и признали, что им было сложнее дозвониться до Анджея Дуды, чем до некоторых политиков на Западе. Позитивный момент эксперт находит в том, что президент Польши не дал себя втянуть в разговор, который его собеседники пытались ему навязать. «Он не заявил ничего, что бы противоречило польским национальным интересам», — подчеркнул Лучук. Он также обратил внимание, что Дуда не поддался на провокации по украинскому вопросу. «Несмотря на то, что президент сам справился, это не меняет того, что такой разговор состоялся. Это безусловно вызывает беспокойство. Необходимо сделать соответсвующие выводы, чтобы такое впредь не повторялось», — предупредил польский эксперт.

Лучук также уверен, что это были не просто комики, ведь им удалось дозвониться до президента Польши, обойдя все преграды. «То, что случилось представляет собой очередной элемент гибридной войны, очередной наступательный шаг со стороны Российской Федерации. Надо делать выводы», — повторил он эксперт.