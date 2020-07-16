Азербайджан угрожает Армении ракетным ударом по атомной станции

16.07.2020, 18:17, Разное

В Минобороны Азербайджана заявили о возможном нанесении ракетного мощного удара по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван примет решение обстрелять государственные объекты стратегического значения. Официально соседняя страна таких заявлений не делала.

Представитель военного ведомства Азербайджана Вагиф Даргяхлы отметил, что имеющиеся на вооружении местной армии ракетные системы дают возможность с большой точностью нанести удар по АЭС Мецамор. Дипломат добавил, это может привести к огромной катастрофе для Армении. Атомная станция располагается в западной части государства, недалеко от границы с Турцией. Эксперты уверены, любое чрезвычайное происшествие на объекте крайне отрицательно скажется для Анкары и стратегического союзника Баку.

Сотрудники Минобороны Армении сообщили, что ранним утром 16 июля военнослужащие Азербайджана принялись обстреливать мирные армянские поселения Мовсес и Айгепар. Выполнили данную операцию бойцы спецподразделения «Яшма». Согласно официальным сведениям Еревана, соперник понес потери, армянская сторона нет. Солдаты в процессе конфликта применяют как артиллерию, так и прочие виды тяжелого вооружения. В Баку отчитались, что 16 июля им удалось сбить беспилотник соседей, занимавшийся разведкой местности. Ереван отчитался о подбитии танка оппонентов.

Обстановка на рубежах двух кавказских стран заметно обострилась. Обе стороны возложили вину друг на друга. В Баку считают, что первыми начали стрелять армянские солдаты из артиллерии. В Ереване сообщили, что противник при помощи оружия намеревался захватить опорный пункт. Евросоюз на фоне ухудшения ситуации выступил с предложением восстановить мониторинг при участии ОБСЕ на границах этих государств.