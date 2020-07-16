Сергей Волощук о стихах, рок-музыке, вдохновении и ответственности перед Небом

16.07.2020, 18:17, Разное

Рок-музыкант, автор музыки и стихов Сергей Волощук пояснил о своем творчестве – стихах и рок-музыке. Он поделился мнением о профессионализме и ответственности, влиянии жизненного опыта на качество стихов.

Сергей Дмитриевич, вы – автор рок-музыки, стихов для песен. Как вы можете охарактеризовать себя в двух словах?

Я, прежде всего, надёжный человек.

О музыке вас спрашивают часто, а давайте мы поговорим о ваших стихах. Когда Вы решили писать стихи и почему?

Я никогда специально стихи не писал. Только тексты к песням, в этом потребность у меня была всегда, только возможность это делать прерывалась по жизненным обстоятельствам. А сейчас, когда я полностью посвятил себя рок-музыке и поэзии, я стал делать это постоянно и намного больше. Поэтому те стихи, которые не уходят в тексты песен, я включаю в выпуски своей рубрики «Рок-поэзия».

Что послужило толчком к написанию стихов?

Любовь к рок-музыке. Хотелось петь о чём-то волнующем меня, людей, сверстников. В юности, когда играл в рок-группе, тексты получались в виде шаблонной сентиментальной попсы, и только по мере получения образования и жизненного опыта, стихи стали разнообразнее и глубже.

Опишите самое большое достижение и самый впечатляющий провал?

О достижениях говорить ещё рано, я начал постоянно заниматься этим только в прошлом году. Провалов особых, на мой взгляд, тоже не было. Но ещё буквально недавно часто использовал глагольные рифмы. Спасибо, люди добрые в комментариях подсказали, что так делать непрофессионально. Раньше над этим не задумывался, считал, что главное передать смысл. Теперь понимаю, что это очень упрощает стихи.

На ваш взгляд, какие у вас лучшие работы, стихи?

Честно говоря, об этом никогда не думал. Мне нравятся и мои ироничные рок-н-роллы, и тексты, наполненные тревогой, в которых постоянно находится любой думающий человек. Нравятся тревожные тексты в моей «Молитве», в песне «Нам осталось лишь только проститься». Из последних нравится песня, которую я посвятил своей супруге «Нам с тобой слова не нужны», в которой мне удалось передать и тревожность этого мира, и по-мужски, без сентиментальности и шаблонов, признаться в любви к своей жене.

Бывают ли моменты, когда вас покидает вдохновение, теряете веру в себя, в то, что делаете?

Нет, веру в себя я не теряю никогда, а вдохновение, на мой взгляд, это, конечно же, реальная вещь, правда зачастую выдаваемая всякими творцами как возвышенное, ниспадающее на тебя прямо с неба, помимо твоей воли. Но если ты занимаешься этим профессионально, то это либо лукавство перед поклонниками, либо оправдание безделья перед близкими, зависящими от тебя людьми. Себя ведь не обманешь.

Я считаю, что если нам и посылают что-то сверху, то только идею, наша же задача усилием воли сесть за стол, за компьютер, за инструмент, за мольберт, в зависимости от того, чем ты занимаешься, и эту идею воплотить в жизнь, в слово, в музыку, в картину – отшлифовать небом подаренную тебе идею. Неогранённый камень превратить в сверкающий бриллиант. В этом – профессиональный подход и ответственность перед тем самым Небом, которое поручило тебе эту идею донести до людей. Идею, не отшлифованную и не превращённую в произведение искусства, люди не воспримут.

Планируете ли вы изменить свой стиль, попробовать что-то новое?

Мне бы, конечно, хотелось улучшить свою технику, и я постоянно это делаю, но это ведь колоссальная работа над собой, чтобы достичь такого технического мастерства, как, к примеру, у Бродского, который и рифмовал по-разному, и задавал любой ритм в своих стихах. Не просто так он нобелевский лауреат. Не за диссидентство ему дали премию, как пытаются принизить его величие некоторые завистники. Он и очень глубок, и виртуозен в плане поэтической техники.

Как вы относитесь к нецензурной лексике в стихах?

Я служил во флоте и материться умею виртуозно, но использование мата в творчестве для меня просто исключено. Я – русский интеллигент и всегда буду бороться за чистоту русского языка. Я не буду заигрывать, как это делает вшивая интеллигенция, корчащая своих в доску чуваков из соседнего двора или братков из соседней камеры. Это трусость. И это примитивизация речи, так как одним матерным словом можно обозначить любую бытовую мысль, при помощи интонации. А ещё – это оскорбление женщины, так как большинство матерных слов — это оскорбительные слова в адрес женщины. То есть, это оскорбление наших самых близких и любимых – жён, матерей, сестёр, дочерей. И ещё – это пустопорожний выброс драгоценной энергии в пустоту. Не просто так Ленин всегда наказывал своим соратникам не употреблять мат в своей речи, так как это – разбазаривание революционной энергии. Так вот, мои песни — это протест против засилья в рок-музыке матерщины и пошлости.

В чем тогда главный смысл всех ваших стихов?

Жизнь прекрасна и удивительна. И практически всё в наших руках. Мы сами – виновники как своего успеха, так и своих неудач. И надо стремиться ими управлять.

Волощук Сергей Дмитриевич, рок-музыкант, автор музыки и стихов, лидер рок-группы «Волощук С.Д.», доктор экономических наук, почётный строитель России