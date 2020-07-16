Китай намерен модернизировать Су-30 и купить у России Су-57

16.07.2020, 18:09, Разное

В Китае намерены существенно модернизировать имеющиеся в наличии истребители Су-30 с помощью фирменных технологий и программного обеспечения. Также рассматривается вопрос о покупке у РФ самых современных моделей Су-57.

Китай занимает третье место в мире по количеству боеспособных самолётов Су-30 в пользовании. Сейчас же встал вопрос о необходимости модернизировать воздушные силы, так как эти самолёты устарели. В качестве возможно варианта рассматривается покупка необходимого оборудования непосредственно у РФ с привлечением экспертов для его отладки. Альтернативой является фирменная прошивка программного обеспечения и установка на самолёты китайских датчиков и вооружения, включая самые дальнобойные ракеты PL-15.

Помимо модернизации Су-30, решается вопрос о закупке новых Су-57, которые получили массу положительных отзывов от военных экспертов. В Китае отметили, что именно эти истребители являются идеальным вариантом для морской атаки, так как могут запускать гиперзвуковые противокорабельные баллистические ракеты. Несмотря на желание Китая приобрести столь совершенный самолёт, власти РФ не намерены продавать свои высокотехнологичные разработки, пишет «ПолитЭксперт».