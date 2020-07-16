 

Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО

16.07.2020, 18:08, Новости дня

США планомерно наращивает военную помощь Украине, Вашингтон намеревается закрепить свое влияние на оборонный сектор Киева, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Проект оборонного бюджета США на следующий год предполагает выделение десятков миллионов долларов на поставки вооружений Украине, напомнила Захарова, передает РИА «Новости».

«Предполагается даже разработать программу по комплексному содействию развитию вооруженных сил Украины. Очевидно, США настроены использовать предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями для закрепления своего влияния на оборонный сектор страны. Вашингтон всегда активно подталкивал Киев к реформированию силовых структур и переходу ВПК страны именно на натовские стандарты», – добавила дипломат.

США таким образом оказывают поддержку украинской «партии войны», помогают Киеву проводить курс на саботаж минских договоренностей и продолжение войны в Донбассе, уверена Захарова.

В начале июля постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич обращал внимание на заявление США, согласно которому Пентагон планирует передать Украине вооружение и военную технику стоимостью порядка 600 млн долларов.





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