Электронные сигареты могут вызвать состояние, похожее на COVID-19 — реабилитолог

16.07.2020, 18:02, Разное



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«46-летний мужчина обратился в клинику с жалобами на одышку и полным набором симптомов гриппа: общая слабость, усталость, ознобы, потливость, лихорадка и кашель. Пациент сообщил что не страдает какими-либо хроническими болезнями, не наблюдается у врачей по поводу каких-то проблем. Также он сообщил, что не общался ни с кем кто был бы болен инфекционными заболеваниями в последнее время», – описывает Василий Купрейчик один случай из практики американских врачей.

У пациента была понижена сатурация, рентгенография показала двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Мужчина сообщил, что полгода назад он перешел на вейп, чтобы отказаться от обычных сигарет.

Во втором случае 42-летний мужчина без медицинского анамнеза пожаловался на сильный кашель в течение двух недель, ощущение жара, озноб и потливость. У него также была сильно понижена сатурация (85%), которая поднялась при ингаляции кислородом, КТ показал поражение легких по типу «матового стекла». Этот пациент также перешел с обычных сигарет на электронные в последний год.

В третьем случае молодой человек 21 года, страдающий бронхиальной астмой, пожаловался на те же «ковидные» симптомы и сообщил, что курит вейп последние месяцы минимум раз в час. КТ также определил поражение легких по типу «матового стекла».

Электронные сигареты безопаснее?

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В ходе обследования были полностью исключены инфекционные причины для таких изменений. По словам Купрейчика, симптомы были вызваны поражением легких, вызванное курением электронных сигарет Electronic cigarette, or vaping product use-associated lung injury (EVALI). Это состояние очень напоминает течение новой коронавирусной инфекции, о чем необходимо помнить клиницистам, особенно во время пандемии.

«Типичные признаки EVALI весьма неспецифичны. Они включают в себя жар, ознобы, головную боль. Респираторные симптомы обычно включают в себя кашель, одышку, боль в груди. Могут быть желудочно-кишечные проявления: тошнота, рвота, диарея, боль в животе. При этом жар будет встречаться в 29% случаев, тахикардия в 64%, тахипное в 43%», – информирует доктор.

Василий Купрейчик отметил, что для лечения EVALI пока не существует четких протоколов лечения нет. Однако замечено, что данные изменения в легких хорошо отвечают на стероиды, эмпирическую антибиотикотерапию, поддержку кислородом и симптоматическую терапию.

«Туда бы еще антикоагулянтов добавить и получится один в один лечение от COVID-19», – отметил он.

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