 

Эксперты: Современные автомобили нуждаются в обработке антикором

16.07.2020, 17:53, Разное

Эксперты настоятельно рекомендовали после приобретения нового и современного автомобиля дополнительно обрабатывать его антикором. Заводское покрытие далеко от совершенства и плохо защищает от ржавчины.
Всё дело в этапе производства и оцинковке кузова. Как правило на заводе этому процессу уделяется отдельное внимание, но нанесение антикоррозионного вещества происходит весьма быстро, и оно не всегда успевает как следует распределиться по поверхности кузова. Именного из-за этого уже через пол года могут появиться первые признаки ржавчины. Это не является гарантийным случаем, так как производитель гарантирует, что через 5 лет эксплуатации в автомобиле не будет сквозных проржавевших отверстий. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют сразу после покупки позаботиться о сохранности кузова и нанести дополнительный слой антикора.

Помимо защиты кузова от ржавчины, антикоррозионное вещество обладает ещё и шумоизолирующим действием, незначительно снижая шум в салоне. При этом необходимо использовать только проверенные составы. Лучше всего обратиться за помощью непосредственно в дилерский сервисный центр. В этом случае сотрудники уже осведомлены о слабых местах транспортного средства и будут использовать только сертифицированные антикоррозионные составы.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Александр Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

31.05 / Карина Кокс об уходе из группы “Сливки”: У меня настал кризис

29.05 / Подписчики заподозрили Нюшу в беременности

21.06 / Мнение: Самопожертвование? Вот оно!

17.05 / Врач объяснила, когда следует опасаться повышения температуры

24.06 / Мнение: Судить историю могут только те, кто любит Россию?

18.06 / Виагра может вызывать серьезные внутриутробные осложнения — выводы ученых

24.05 / Учёные хотят лекарством от рака лечить COVID-19

20.05 / Звезды сериала “Сваты” высказались о возобновлении съемок нового сезона

26.04 / Мнение: Уход из минуса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска