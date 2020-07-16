Эксперты: Современные автомобили нуждаются в обработке антикором

16.07.2020, 17:53, Разное

Эксперты настоятельно рекомендовали после приобретения нового и современного автомобиля дополнительно обрабатывать его антикором. Заводское покрытие далеко от совершенства и плохо защищает от ржавчины.

Всё дело в этапе производства и оцинковке кузова. Как правило на заводе этому процессу уделяется отдельное внимание, но нанесение антикоррозионного вещества происходит весьма быстро, и оно не всегда успевает как следует распределиться по поверхности кузова. Именного из-за этого уже через пол года могут появиться первые признаки ржавчины. Это не является гарантийным случаем, так как производитель гарантирует, что через 5 лет эксплуатации в автомобиле не будет сквозных проржавевших отверстий. Именно поэтому эксперты настоятельно рекомендуют сразу после покупки позаботиться о сохранности кузова и нанести дополнительный слой антикора.

Помимо защиты кузова от ржавчины, антикоррозионное вещество обладает ещё и шумоизолирующим действием, незначительно снижая шум в салоне. При этом необходимо использовать только проверенные составы. Лучше всего обратиться за помощью непосредственно в дилерский сервисный центр. В этом случае сотрудники уже осведомлены о слабых местах транспортного средства и будут использовать только сертифицированные антикоррозионные составы.