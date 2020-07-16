Поклонники Анастасии Стоцкой назвали ее девятилетнего сына копией Филиппа Киркорова

16.07.2020, 17:53, Разное

Многим поклонникам отечественной певицы Анастасии Стоцкой кажется, что ее девятилетний сын является копией Филиппа Киркорова. Снимком с Александром артистка поделилась в своем профиле в Instagram.

Наследнику Анастасии Стоцкой исполнилось девять лет, с чем звездная мать поздравила сына публично. Она разместила снимок юного Александра, который позирует в костюме и кедах, направив серьезный взгляд в камеру. В подписи под соответствующим постом исполнительница нежно обратилась к имениннику словами: “Моя душа. Мое сердце”.

В комментариях многочисленные фолловеры Анастасии Стоцкой присоединились к поздравлениям, желая Александру только лучшего в будущем. Некоторые отметили, что мальчик растет настоящим красавцем, поэтому девушкам уже стоит беречься. При этом некоторым показалось, что юноша — копия Филиппа Киркорова. Часть аудитории верит, что именно от коллеги Стоцкая и родила наследника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram



