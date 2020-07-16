 

Суд оставил под стражей обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова

16.07.2020, 17:53, Новости дня

Российский суд в четверг отклонил апелляцию обвиненного в госизмене бывшего журналиста Ивана Сафронова и оставил его под стражей.

Сафронов, оставивший журналистику и в мае занявший пост советника в российском космическом агентстве, был задержан 7 июля и обвинен в передаче военных секретов Чешской Республике в 2017 году. Виновным он себя не признает.

В случае признания вины Сафронову грозит до двадцати лет тюремного заключения. Судебный процесс, вероятно, будет проводиться в закрытом режиме, поскольку речь идет о конфиденциальной информации.

Сторонники Сафронова не верят обвинениям, которые потрясли российское медиа-сообщество. Они называют журналиста патриотом и требуют обнародовать детали дела. Пока информации крайне мало.

В преддверии слушания по апелляции главные редакторы ряда известных российских СМИ заявили, что могут лично поручиться за бывшего военного журналиста, работавшего в российских газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости».





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