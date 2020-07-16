 

Мнение: Пульты для телевизоров в России приравняли к электронным сигаретам

16.07.2020, 17:42, Разное

Пульты для телевизоров в России приравняли к электронным сигаретам — из-за этого могут остановиться целые заводы

Пульты дистанционного управления для телевизоров попали в России в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ) наравне с приборами для нагревания табака.

Однако проблема в том, что в отличие от товаров вроде алкоголя и табака, пульты для ТВ — безакцизные, то есть ЦАТ оформить их ввоз в Россию не может. 

Как следствие, в России может полностью приостановиться производство телевизоров, так как даже производимые в России модели, по большей части, комплектуются импортными пультами.

Выглядит как шутка, НО… это приказ Минфина России.

Источник: Достало





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