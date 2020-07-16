 

Ученые: Жирная пища и антибиотики провоцируют болезни кишечника

16.07.2020, 17:30, Разное

Группа учёных, под руководством профессора иммунологии и микробиологии Андреасом Боймлером, установила опасность жирной пищи и антибиотиков. При попадании в организм они провоцируют болезни кишечника.
В исследовании принимали участие 100 добровольцев, у половины из которых диагностирован синдром раздражённого кишечника. Эксперты внимательно изучили их рацион и биомаркеры кишечного воспаления. Это помогло установить, что употребление в пищу жирной пищи ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта и делает его более уязвимым перед различными заболеваниями. Аналогичная ситуация происходит в случае употребления антибиотиков, которые тоже истощают кишечник.

В заключении Андреас Бойлер рассказал, что последствия приёма жирной пищи и антибиотиков для кишечника ещё слабо изучены и требуется более внимательное исследование обнаруженной закономерности. Несмотря на это, синдром раздражённого кишечника чаще всего диагностируются именно у пациентов, активно употребляющих жирную пищу или же проходящих курс лечения антибиотиками.





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