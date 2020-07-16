 

Захарова раскритиковала британскую тактику «highly likely»

16.07.2020, 17:30, Новости дня

Британское заявление о якобы вмешательстве РФ в парламентские выборы в стране имеет противоречия и не имеет доказательств, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Дипломат обратила внимание, что у заявлений Британии нет доказательств, при этом говорится о возможных ответных мерах.

«Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается очередной виток тактики «highly likely» (знаменитая фраза, произнесенная экс-премьером Британии Терезой Мэй в связи с так называемым делом Скрипалей; переводится как «высоко вероятно» – прим. ВЗГЛЯД). Но я посмотрела оригинал. Видимо, проанализировав опыт предыдущих лет, британское правительство пришло к правильному выводу, что термин «highly likely» больше не имеет смысл. Поэтому, они использовали другой термин», – сказала Захарова.

Напомним, британские власти еще до проведения какого-либо обстоятельного расследования в деле отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля обвинили в произошедшем Россию, а самой существенной «уликой» оказались слова экс-премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что причастность к делу российских властей «очень вероятна» (highly likely).

В четверг Британия анонсировала доклад о приписываемом РФ «вмешательстве» во внутреннюю политику Соединенного Королевства. Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что РФ якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» уже возбуждено уголовное расследование.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / ФНС разъяснила порядок использования налогового бонуса для самозанятых

28.05 / ГБР закрыло производство против нардепа Пономарева за нападение на журналистов

05.06 / Медицинский журнал Lancet отозвал исследование об опасности гидроксихлорохина при COVID-19

04.07 / ЧП на заводе по производству пиротехники в Турции: уточненные данные

03.07 / Дмитрий Орешкин: «Триумф бесстыдства» 

05.07 / Алжир требует от Франции полноценных извинений за колониальную эпоху

01.06 / Агенты секретной службы США в разгар беспорядков увели Трампа в бункер

23.06 / Суд перенес рассмотрение апелляции Януковича по делу о государственной измене

07.06 / Журналиста Азара освободили после ареста за одиночный пикет

12.05 / Уманский: От контрабанды на таможне украинский бюджет недополучает минимум 10 млрд грн в месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска