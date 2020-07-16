Захарова раскритиковала британскую тактику «highly likely»

16.07.2020, 17:30, Новости дня

Британское заявление о якобы вмешательстве РФ в парламентские выборы в стране имеет противоречия и не имеет доказательств, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Дипломат обратила внимание, что у заявлений Британии нет доказательств, при этом говорится о возможных ответных мерах.

«Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается очередной виток тактики «highly likely» (знаменитая фраза, произнесенная экс-премьером Британии Терезой Мэй в связи с так называемым делом Скрипалей; переводится как «высоко вероятно» – прим. ВЗГЛЯД). Но я посмотрела оригинал. Видимо, проанализировав опыт предыдущих лет, британское правительство пришло к правильному выводу, что термин «highly likely» больше не имеет смысл. Поэтому, они использовали другой термин», – сказала Захарова.

Напомним, британские власти еще до проведения какого-либо обстоятельного расследования в деле отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля обвинили в произошедшем Россию, а самой существенной «уликой» оказались слова экс-премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что причастность к делу российских властей «очень вероятна» (highly likely).

В четверг Британия анонсировала доклад о приписываемом РФ «вмешательстве» во внутреннюю политику Соединенного Королевства. Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что РФ якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» уже возбуждено уголовное расследование.