Английские ученые рассказали о необычных симптомах рака легких

16.07.2020, 17:30, Разное

Британские исследователи провели исследование, в результате которого выявили новые симптомы проявления рака лёгких. По словам медиков, необычные признаки связаны с посещением туалета.

Традиционно классическими симптомами рака легких считаются появление затрудненного дыхания, головных болей и болей в груди. Причем, как отмечают эксперты, они начинают проявляться уже тогда, когда болезнь находится не на ранней стадии, что затрудняет своевременное диагностирование недуга. Ученые, представляющие Cancer Research UK (Великобритания), в ходе исследования обнаружили, что появление указанного заболевания может спровоцировать и сложности в выделении стула, а именно – его уменьшение по сравнению с обычным объемом или запор. В качестве причины такой негативной динамики медики называют появление у человека вследствие онкозаболевания гиперкальциемии, которая характеризуется повышенным уровнем содержания кальция в организме.

Механизм влияния гиперкальциемии на развитие рака легких объясняется наличием давления, производимого опухолью на нервную сеть позвоночника, что провоцирует ухудшение работы пищеварительного тракта. Упомянутые симптомы, по словам специалистов, могут наблюдаться у 10-20% пациентов, больных раком легких. К слову, признаками данной онкологической болезни также могут быть чувство тошноты, ухудшение аппетита или сильная жажда.