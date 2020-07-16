 

Английские ученые рассказали о необычных симптомах рака легких

16.07.2020, 17:30, Разное

Британские исследователи провели исследование, в результате которого выявили новые симптомы проявления рака лёгких. По словам медиков, необычные признаки связаны с посещением туалета.
Традиционно классическими симптомами рака легких считаются появление затрудненного дыхания, головных болей и болей в груди. Причем, как отмечают эксперты, они начинают проявляться уже тогда, когда болезнь находится не на ранней стадии, что затрудняет своевременное диагностирование недуга. Ученые, представляющие Cancer Research UK (Великобритания), в ходе исследования обнаружили, что появление указанного заболевания может спровоцировать и сложности в выделении стула, а именно – его уменьшение по сравнению с обычным объемом или запор. В качестве причины такой негативной динамики медики называют появление у человека вследствие онкозаболевания гиперкальциемии, которая характеризуется повышенным уровнем содержания кальция в организме.

Механизм влияния гиперкальциемии на развитие рака легких объясняется наличием давления, производимого опухолью на нервную сеть позвоночника, что провоцирует ухудшение работы пищеварительного тракта. Упомянутые симптомы, по словам специалистов, могут наблюдаться у 10-20% пациентов, больных раком легких. К слову, признаками данной онкологической болезни также могут быть чувство тошноты, ухудшение аппетита или сильная жажда.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / К дебюту готовится загадочный смартфон Realme C11

14.05 / Как стать хозяйкой своего мужчины: Сябитова дала ценный совет женщинам

18.06 / Мнение: Имидж: Вода

11.05 / Анджелина Джоли написала колонку о матери: “Ее смерть меня изменила”

29.06 / Мнение: Крутое пике Зеленского

16.05 / Дождались: Брюс Уиллис готов снова спасти Землю и уже достал свой геройский костюм

23.06 / Новый анализ мочи поможет подобрать индивидуальную здоровую диету для каждого

02.06 / Климова поговорила с Ургантом о замужестве дочери: Ну, за кого?

10.05 / Водоблок Bitspower Block Summit ELX получил OLED-дисплей

03.07 / Две китайские буровые готовятся к бурению в водах российской Арктики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска