Памятник Баранову на Аляске уберут, чтобы «не причинять боль» коренным народам

16.07.2020, 17:17, Новости дня

Власти города Ситка, который раньше назывался Ново-Архангельском и был столицей русских владений в Северной Америке, решили убрать из центра памятник Александру Баранову. В резолюции отмечается, что Баранов как правитель русских владений на Аляске якобы занимался «порабощением» коренных народов под предлогом «расового и культурного превосходства» и память об этом до сих пор причиняет им боль, пишет Euronews.



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Статую правителя русских владений на Аляске Александра Баранова уберут из центра Ситки и переместят в городской исторический музей. Памятник, созданный скульптором Джоаном Багби-Джексоном, подарила муниципалитету одна из местных семей в 1989 году. С тех пор статуя стояла в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

До 1867 года, то есть до того, как Российская Империя продала Аляску Соединённым Штатам, Ситка называлась Ново-Архангельском и была столицей русских владений в Северной Америке. Город расположен на территории, которую раньше заселяли представители коренного народа этого района Аляски — тлинкиты.

Как отмечается в тексте одобренной в среду резолюции, Баранов «осуществлял непосредственный надзор за порабощением тлинкитов и алеутов для охоты на млекопитающих». По версии авторов резолюции, при Баранове нарушались законы коренных народов, а их представители подвергались жестокому обращению.

Это якобы «часто оправдывалось теорией расового и культурного превосходства». В документе утверждается, что всё это «причиняет боль коренным народам и по сей день».

Дата публикации 16 июля 2020 года.