Низким рейтингам вопреки: Канье Уэст всё же подался в американские президенты

16.07.2020, 17:17, Новости дня

Несмотря на слухи о том, что американский рэпер Канье Уэст выбыл из президентской гонки, последний, судя по соответствующей заявке в Федеральную избирательную комиссию, от планов возглавить США не отказался, пишет Daily Express. Как отмечает газета, вместе с тем ситуация с кандидатурой Уэста остаётся весьма запутанной, учитывая, что заявка на регистрацию на выборы была подана неким Андре Бодифордом, о котором нет почти никакой информации, а сам Уэст пропустил крайний срок для включения своего имени в бюллетени ряда штатов.



Reuters

Несмотря на слухи о том, что Канье Уэст выбыл из президентских выборов 2020 года в США, американский рэпер всё же ещё может официально баллотироваться на пост главы государства. Основанием для подобного предположения может служить поданная в Федеральную избирательную комиссию неким гражданином США заявка от его имени на участие в выборах, пишет Daily Express.

Об этом стало известно спустя всего лишь несколько часов после появления сообщений о том, что Уэст собирается выйти из предвыборной гонки, учитывая катастрофически низкую поддержку со стороны избирателей. В частности, менеджер команды Уэста Стив Крамер 14 июля недвусмысленно заявил: «Он вышел из гонки». При этом, если верить некоторым опросам, американского рэпера поддерживают лишь 2% американских избирателей.

О своём намерении принять участие в выборах Уэст объявил менее двух недель назад, написав в Twitter следующее: «Мы должны претворить в жизнь американскую мечту, положившись на Бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединённых Штатов!» Главными соперниками американского рэпера станут нынешний президент-республиканец Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

8 июля рэпер сообщил, что примет окончательное решение касательно того, стоит ли ему официально баллотироваться на президентский пост в течение 30 дней. Между тем, ряд наблюдателей заметил, что уже на момент своего заявления о намерении принять участие в выборах Уэст пропустил крайний срок для того, чтобы включить своё имя в избирательные бюллетени в нескольких штатах.

Несмотря на подобные обстоятельства, появились новые знаки, говорящие о том, Уэст баллотироваться в президенты всё же собирается. Подобный вывод позволяет сделать соответствующее заявление, поданное в Федеральную избирательную комиссию США.

Однако на данный момент нет никаких оснований утверждать, что сам Уэст имеет к ходатайству какое-либо официальное отношение, отмечает Daily Express. Документ в комиссию поступил от лица некого Андре Бодифорда, который назвался хранителем записей и казначеем предвыборного штаба. Кто такой Андре Бодифорд на данный момент неясно.

Ситуация запуталась ещё больше после того, как аккаунт американского рэпера в Twitter оказался взломан мошенниками. Помимо учётной записи Уэста хакеры установили временный контроль над аккаунтами таких известных политиков и бизнесменов как Барак Обама, Джо Байден и Илон Маск, напоминает издание.