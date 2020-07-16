 

В Кремле ответили на заявление властей Великобритании о «попытке украсть» вакцину от коронавируса

16.07.2020, 17:16, Новости дня

Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно – РФ не имеет к этим попыткам никакого отношения», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Ранее национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытаются украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

Россия неоднократно отвергала обвинения в приписываемых ей кибератаках на другие государства. Президент Владимир Путин регулярно призывает объединить усилия мирового сообщества, чтобы нейтрализовать масштабы киберугроз и выработать правила поведения в киберпространстве. Однако, как сообщал российский лидер, вразумительного ответа от партнеров не последовало.





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